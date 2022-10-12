Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

12.10.2022 09:00
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 18,5830 liradan, euro ise 18,0640 liradan haftaya başladı.

Dolar 18,5830 liradan, euro ise 18,0640 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 18,5810 liradan alınan dolar 18,5830 liradan, 18,0620 liradan alınan euro ise 18,0640 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,58 liradan, euro ise 18,03 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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