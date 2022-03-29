Serdivan'da Ramazan öncesi denetim - Son Dakika
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Serdivan'da Ramazan öncesi denetim

29.03.2022 17:15
Serdivan'da Ramazan öncesi denetim

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde fırın, pastane ve unlu mamülleri imalathanelerinde denetim gerçekleştirdi.

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde fırın, pastane ve unlu mamülleri imalathanelerinde denetim gerçekleştirdi.

Ramazan'a günler kala Serdivan Belediyesi ekipleri, ilçede hizmet veren fırın, pastane ve unlu mamulleri imalathanelerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, gıda satışı yapan iş yerlerinde gramaj kontrolü yaparken, vatandaş sağlığının korunmasına yönelik iş yerlerinin hijyen koşullarına uygunluğunu da denetledi. Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi. - SAKARYA

Serdivan'da Ramazan öncesi denetim
Serdivan'da Ramazan öncesi denetim

YORUMLAR
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Zabıta Müdürlüğü, Ramazan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Serdivan'da Ramazan öncesi denetim - Son Dakika


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