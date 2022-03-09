Serik'te hasar tespiti - Son Dakika
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Serik'te hasar tespiti

09.03.2022 14:30
Serik'te hasar tespiti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ilçesi Çandır Mahallesi'nde meydana gelen şiddetli fırtına ve sağanak yağışın açmış olduğu bölgede yağıştan zarar gören vatandaşlar için hasar tespit ve raporlama çalışması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ilçesi Çandır Mahallesi'nde meydana gelen şiddetli fırtına ve sağanak yağışın açmış olduğu bölgede yağıştan zarar gören vatandaşlar için hasar tespit ve raporlama çalışması başlattı.

"Hasar tespiti yapıldı"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Çandır Mahallesi genelinde zarar gören tarım alanlarında hasar tespiti ve sosyal inceleme çalışması yaptı. Serada inceleme yapan ekipler hasar tespit raporu hazırladı. Yapılan değerlendirmenin ardından çiftçiye sera naylonu desteği sağlanacağı kaydedildi.

"Felaket belimizi büktü"

Çandır Mahallesi'nde 9 dönümlük alanda seracılık yapan Seyfettin Ekmel, "Hortum seramızı yıkıp geçmiş. Yarıdan fazla alan kullanılmaz durumda. Naylonlarımız uçmuş, demirlerimiz kırık halde. Şu an burada kullanabileceğimiz malzemeleri onarmaya çalışıyoruz" dedi.

"Manzara çok kötüydü"

Geçimini çiftçilikle sağlayan Dilek Sarı ise, "O gece çok korktuk. Dışarıdaki sesler çok ürkütücüydü. Aklıma ilk önce hayvanlarım geldi. Onlara bir şey oldu sandım. Dışarı çıktığımda manzara çok kötüydü. Sağım solum her taraf yıkılmış, uçmuştu " diye konuştu. - ANTALYA

Serik'te hasar tespiti
Serik'te hasar tespiti
Serik'te hasar tespiti
Serik'te hasar tespiti
Serik'te hasar tespiti

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Fırtına, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Serik'te hasar tespiti - Son Dakika


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