SPK haftalık bülteni - Son Dakika
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SPK haftalık bülteni

29.09.2022 23:04
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Şeker Faktoring AŞ'nin 320 milyon lira, MLP Sağlık Hizmetleri AŞ'nin 750 milyon lira, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 950 milyon lira, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar lira, Dünya Varlık Yönetim AŞ'nin 500 milyon lira, Gelecek Varlık Yönetimi AŞ'nin 1,5 milyar lira, Destek Yatırım Bankası AŞ'nin 15 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

A1 Portföy Yönetimi AŞ'nin "Pardus Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile "Pardus Vizyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu", İstanbul Portföy Yönetimi AŞ'nin "TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu", Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin "Birinci Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu", "Üçüncü Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ve "Dördüncü Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" kurmasına izin verildi.

Öte yandan kuruluşlarına izin verilen girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması talepleri de olumlu karşılandı.

SPK, Ünlü Portföy Yönetimi AŞ Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu'nun kurulması talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Suç duyurusu ve idari para cezaları

Kurul, yapılan incelemeler sonucunda iki isme 872 bin 282'şer lira idari para cezası uygulanması kararı aldı.

Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi AŞ'nin (Birko) hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 23 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

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Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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