Ayrıca Akdere İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 2 yıl işlem yasağı uygulanacak.

Suç duyurusunda bulunulan ve işlem yasağı getirilen kişilerin isimleri şöyle:

SPK bültenine göre, SPK Borsa İstanbul nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında yer alan sözleşmelerde gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda 1'i şirket 10 gerçek kişiye de Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri kapsamında 3 Ekim'den itibaren borsalarda 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında yer alan sözleşmelerde gerçekleştirilen işlemlerinden dolayı 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › SPK'dan suç duyuruları ve işlem yasakları ile ilgili açıklama - Son Dakika

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