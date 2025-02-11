Serpil Timuray Vodafone'dan Ayrılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Serpil Timuray Vodafone'dan Ayrılıyor

Serpil Timuray Vodafone\'dan Ayrılıyor

Serpil Timuray, 15 yılın ardından Vodafone'dan Haziran 2025'te ayrılacağını açıkladı.

11.02.2025 13:02
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Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Vodafone Yatırımlar CEO'su Serpil Timuray, on beş yılı aşkın bir dönemin ardından Vodafone'dan ayrılma kararı verdiğini açıkladı.

Vodafone'daki kariyerine Ocak 2009'da Türkiye CEO'su olarak başlayan ve Ocak 2014'ten bu yana Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi olarak çeşitli üst düzey pozisyonlarda sürdürmekte olan Serpil Timuray, Haziran 2025 sonu itibarıyla ayrılma kararı verdiğini açıkladı.

Vodafone Grubu CEO'su Margherita Della Valle şunları söyledi: "Serpil Timuray, Vodafone'da geçirdiği başarılı on beşi aşkın yılın ardından, Haziran sonu itibarıyla Vodafone'dan ayrılma kararı aldı. Aramıza 2009 yılında Vodafone Türkiye CEO'su olarak katılan Timuray, şirketin gelecekteki büyümesinin temellerini oluşturan U-dönüşü sürecine başarıyla liderlik etti. 2014 yılında Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu'na atanan Timuray, Avrupa Bölge CEO'luğu, Global Ticari Operasyonlar ve Strateji Başkanlığı, AMAP ( Afrika, Orta Doğu, Asya, Pasifik) Bölge CEO'luğu gibi önemli roller üstlenerek, Vodafone'a çok değerli katkılarda bulundu. Son olarak, şirketimizin büyümesini sağlayacak yeni bir iş kolu olarak, Vodafone Yatırımlar'ı kurdu. Böylelikle, Grubumuzun geleceği için heyecan verici değer oluşturma fırsatlarının temelini attı. Vodafone'a olan yorulmak bilmez emekleriyle bağlılığı ve önemli katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecekte herşeyin en iyisini diliyorum."

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Vodafone Yatırımlar CEO'su Serpil Timuray ise şöyle konuştu: "Ocak 2009'dan itibaren, ilk beş yıl Vodafone Türkiye CEO'su olarak ve sonraki on bir yıl Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi olarak üstlendiğim AMAP Bölge CEO'su, Global Ticari Operasyonlar ve Strateji Başkanı, Avrupa Bölge CEO'su görevlerimde, çok farklı ülkeler ve kültürlerdeki harika insanlarla birlikte çalışarak, yıllar boyunca istikrarlı iş büyüme performansı ve fark oluşturan projeleri gerçekleştirdik. Vodafone markasının ve ikonik 'speechmark'ının dünya çapında ilk kez yenilenmesine ve sonrasında Grubun 'amaç odaklı şirket' yaklaşımının şekillenmesine liderlik etmiş olmaktan ötürü gururluyum. Grubun 'Herkes İçin Dahiliyet' Global Komitesi'ne son on yıldır başkanlık etmiş olmaktan ve de global teknoloji sektöründe temsiliyetin hızla artırılmasını amaçlayan ChangeTheFace Alliance'ın Kurucu Başkanı olmaktan onur duyuyorum. Geçtiğimiz yıl üstlendiğim Vodafone Yatırımlar CEO'su görevimde, Vodafone Grubu'nun geleceğine büyüme ve değer katacak yepyeni bir global iş kolunu kurmuş olarak, iş hayatımda yeni bir girişim zamanı geldi. Bu sebeple, Haziran 2025 sonu itibarıyla Vodafone'dan ayrılma kararı verdim. Yıllar boyunca birlikte çalışmaktan son derece mutluluk duyduğum değerli çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarıma teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Serpil Timuray Vodafone'dan Ayrılıyor - Son Dakika

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