SETA analiz etti: AB-Hindistan serbest ticaret anlaşması ve etkileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SETA analiz etti: AB-Hindistan serbest ticaret anlaşması ve etkileri

SETA analiz etti: AB-Hindistan serbest ticaret anlaşması ve etkileri
27.02.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından "AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması ve Küresel Ticarete Etkileri" başlıklı analiz yayımlandı. Analizde, Avrupa Birliği ile Hindistan arasında yirmi yıllık müzakerelerin ardından imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın küresel ticaretin jeoekonomik dinamikleri üzerindeki etkileri kapsamlı biçimde incelendi.

Panelde, Avrupa Birliği ile Hindistan arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın küresel değer zincirleri, tedarik güvenliği ve stratejik çeşitlendirme politikaları üzerindeki etkileri değerlendirildi. Anlaşmanın yalnızca ticari değil, siyasi ve ekonomik sonuçları ile ABD kaynaklı korumacı eğilimler ve etkileri çerçevesinde ele alındı.

Türkiye açısından ise AB ile Gümrük Birliği ilişkisi bağlamında ortaya çıkabilecek rekabet yapısı sektörel etkiler ve Türkiye'nin lojistik avantajı ile üretim kapasitesi temelinde geliştirebileceği stratejik adımlar tartışıldı.

Ankara Medipol Üniversitesinden Dr. Harun Türker Kara, DEİK Başekonomisti Dr. Hakkı Karataş ve Ekonomist Bora Tamer Yılmaz'ın konuşmacı olarak yer aldığı panelde moderatörlüğü Hüseyin Arslan üstlendi.

SETA 459. Analizini Yayımladı

Öte yandan; Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı tarafından "AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması ve Küresel Ticarete Etkileri" başlıklı analiz yayımlandı. Analizde, Avrupa Birliği ile Hindistan arasında yirmi yıllık müzakerelerin ardından imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın küresel ticaretin jeoekonomik dinamikleri üzerindeki etkileri kapsamlı biçimde incelendi. Çalışma, anlaşmayı Avrupa'nın Çin'e bağımlılığı azaltma ve tedarik zincirlerini çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak ele aldı. Bu çerçevede Hindistan'ın Avrupa pazarına ayrıcalıklı erişim elde etmesinin küresel değer zincirlerinde nasıl bir yeniden konumlanma yaratabileceğini analiz etti.

Analiz anlaşmanın yalnızca ticari değil, stratejik ve siyasi sonuçlar doğurabileceği vurgulanmakta ve küresel ekonomi politikaları için belirleyici olabileceğini ifade etti. ABD'nin korumacı politikaları, artan ticaret belirsizliği ve küresel üretim yapısındaki dönüşüm bağlamında AB'nin "riskleri dağıtma" yaklaşımı analizde kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Türkiye açısından ise Gümrük Birliği çerçevesinde AB ile güçlü bir entegrasyona sahip olunmasına rağmen karar alma süreçlerine dahil olunmamasının oluşturduğu asimetrik yapı ele alındı; özellikle tekstil, otomotiv, makine ve kimya sektörlerinde artabilecek rekabet baskısına dikkat çekildi. Çalışma, Türkiye'nin lojistik avantajı, üretim derinliği ve AB mevzuatına uyum kapasitesi gibi yapısal güçlü yönlerinin bu yeni ticaret mimarisi içinde nasıl değerlendirilebileceğine dair politika önerileri de sundu.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Uluslararası İlişkiler, Hindistan, Siyaset, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SETA analiz etti: AB-Hindistan serbest ticaret anlaşması ve etkileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Karaköy’de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Şehir merkezinde kayak yaptı Şehir merkezinde kayak yaptı
16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı O anlar kameralarda 16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı! O anlar kameralarda

16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 16:57:58. #.0.5#
SON DAKİKA: SETA analiz etti: AB-Hindistan serbest ticaret anlaşması ve etkileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.