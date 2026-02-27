SETA analiz etti: AB-Hindistan serbest ticaret anlaşması ve etkileri

Panelde, Avrupa Birliği ile Hindistan arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın küresel değer zincirleri, tedarik güvenliği ve stratejik çeşitlendirme politikaları üzerindeki etkileri değerlendirildi. Anlaşmanın yalnızca ticari değil, siyasi ve ekonomik sonuçları ile ABD kaynaklı korumacı eğilimler ve etkileri çerçevesinde ele alındı.

Türkiye açısından ise AB ile Gümrük Birliği ilişkisi bağlamında ortaya çıkabilecek rekabet yapısı sektörel etkiler ve Türkiye'nin lojistik avantajı ile üretim kapasitesi temelinde geliştirebileceği stratejik adımlar tartışıldı.

Ankara Medipol Üniversitesinden Dr. Harun Türker Kara, DEİK Başekonomisti Dr. Hakkı Karataş ve Ekonomist Bora Tamer Yılmaz'ın konuşmacı olarak yer aldığı panelde moderatörlüğü Hüseyin Arslan üstlendi.

SETA 459. Analizini Yayımladı

Öte yandan; Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı tarafından "AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması ve Küresel Ticarete Etkileri" başlıklı analiz yayımlandı. Analizde, Avrupa Birliği ile Hindistan arasında yirmi yıllık müzakerelerin ardından imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın küresel ticaretin jeoekonomik dinamikleri üzerindeki etkileri kapsamlı biçimde incelendi. Çalışma, anlaşmayı Avrupa'nın Çin'e bağımlılığı azaltma ve tedarik zincirlerini çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak ele aldı. Bu çerçevede Hindistan'ın Avrupa pazarına ayrıcalıklı erişim elde etmesinin küresel değer zincirlerinde nasıl bir yeniden konumlanma yaratabileceğini analiz etti.

Analiz anlaşmanın yalnızca ticari değil, stratejik ve siyasi sonuçlar doğurabileceği vurgulanmakta ve küresel ekonomi politikaları için belirleyici olabileceğini ifade etti. ABD'nin korumacı politikaları, artan ticaret belirsizliği ve küresel üretim yapısındaki dönüşüm bağlamında AB'nin "riskleri dağıtma" yaklaşımı analizde kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Türkiye açısından ise Gümrük Birliği çerçevesinde AB ile güçlü bir entegrasyona sahip olunmasına rağmen karar alma süreçlerine dahil olunmamasının oluşturduğu asimetrik yapı ele alındı; özellikle tekstil, otomotiv, makine ve kimya sektörlerinde artabilecek rekabet baskısına dikkat çekildi. Çalışma, Türkiye'nin lojistik avantajı, üretim derinliği ve AB mevzuatına uyum kapasitesi gibi yapısal güçlü yönlerinin bu yeni ticaret mimarisi içinde nasıl değerlendirilebileceğine dair politika önerileri de sundu.