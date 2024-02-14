Sevgililer Günü\'nde Kırşehirli çiçekçiler internet üzerinden sipariş yoğunluğu yaşıyor

Ekonomi

KIRŞEHİR (İHA) – Sevgililer Günü'nde Kırşehirli çiçekçiler, internet üzerinden çiçek siparişi yoğunluğu yaşıyor.

3 gün süren sipariş yoğunluğunda çiçekçiler; kesme çiçek, teraryum ve internetten sipariş yoğunluğu yaşadıklarını söyledi. En yoğun günlerinden birini yaşayan çiçekçiler, Sevgililer Günü'nde müşterilerin tercihinin buket siparişleri yerine daha kalıcı ve kullanışlı ürünlerden yana olduğunu belirtti.

Serkan Erel adlı çiçekçi, 3 gün boyunca yoğun sipariş aldıklarını ifade ederek, "Pazar, Pazartesi ve Salı günü yoğun sipariş aldık. Müşterilerimiz bizlere hazırlık aşaması sundu. Teraryum ve farklı kesme çiçekler talep görüyor. İnsanlar sevdiklerine daha çok evde de bakımı olan çiçekleri sunuyor" dedi. - KIRŞEHİR