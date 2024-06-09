Seyhan Belediyesi'nden Kurban Bayramı hazırlığı - Son Dakika
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Ekonomi

Seyhan Belediyesi'nden Kurban Bayramı hazırlığı

Seyhan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban satışı ve kesimi için gerekli hazırlıkları tamamladı. İlçe sınırları içerisinde 8 ayrı alanda kurban satışı yapılacak ve 9 ayrı noktada ücretsiz kurban kesimi gerçekleştirilecek.

09.06.2024 12:40
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Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin başkanlığındaki Seyhan Belediyesi'nde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu bayram ilçe sınırları içerisinde, 8 ayrı alanda kurban satışı, 9 ayrı noktada ise ücretsiz kurban kesimi yapılacak.

Seyhanlıların, kurban ibadetini sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir ortamda yerine getirebilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirten Seyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Evren Sonyürek, " Denetimlerimiz sıkı bir şekilde devam ediyor. Satış ve kesim noktalarında, ihtiyacı karşılayacak kadar personelimiz hazır bulunacak. Bu yıl, kurban kesimi, parçalama ve paketleme hizmetini ücretsiz olarak gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız, hiçbir endişeye kapılmadan gönül rahatlığıyla dini vecibelere uygun kurban kesimini gerçekleştirebilirler." dedi.

Sonyürek, vatandaşların kurban seçimi yaparken özellikle küçükbaş hayvanlarda, yaşının dolmuş olması, bakışlarının canlı olması, kulak, boynuz ve kuyruk kısmının tam olmasına, özellikle de, kulak küpesinin bulunmasına dikkat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

SEYHAN BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERLERİ

GÜLBAHÇESİ MAHALLESİ (KAPALI SEMT PAZARI YANI FUTBOL SAHASI)

EMEK MAHALLESİ (KAPALI SEMT PAZARI)

FATİH MAHALLESİ İTFAİYE ARKASI (FUTBOL SAHASI DOĞRULAR CAMİ ÖNÜ)

2000 EVLER MAHALLESİ (GÜLEN ÖZMAN CAMİ KARŞISI)

GÜRSELPAŞA MAHALLESİ (MEHMET ZAİD KOTKU İMAM HATİP ORTAOKULU YANI)

BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ (SEYHAN BELEDİYESİ SPOR KOMPLEKSİ YANI)

FEVZİPAŞA MAHALLESİ (A.YAŞAR BAYBOĞAN CAD. PARK ALANI 49073 SK. BAŞI SEYHAN BELEDİYESİ PAZAR ALANI)

YEŞİLOBA MAHALLESİ(KAPALI SEMT PAZARI)

SEYHAN BELEDİYESİ KURBAN KESİM YERLERİ

EMEK MAHALLESİ(KAPALI SEMT PAZARI)

FATİH MAHALLESİ (SEMT PAZARI)

2000 EVLER MAHALLESİ (GÜLEN ÖZKAN CAMİ KARŞISI)

GÜRSELPAŞA MAH (MEHMET ZAİD KOTKU İMAM HATİP ORTAOKTULU YANI)

BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ (SEYHAN BELEDİYE SPOR KOMPLEKSİ YANI)

FEVZİPAŞA MAHALLESİ (SEYHAN BELEDİYESİ PAZAR ALANI)

YEŞİLOBA MAHALLESİ( KAPALI SEMT PAZARI)

PINAR MAHALLESİ (KAPALI SEMT PAZARI)

ŞAKİRPAŞA MAHALLESİ(KAPALI SEMT PAZARI) - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Seyhan Belediyesi'nden Kurban Bayramı hazırlığı - Son Dakika

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