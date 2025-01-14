Seyhan ve Yüreğir HES İhalesi Tamamlandı

Ekonomi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Elektrik Üretim AŞ'ye ait Seyhan 2 ve Yüreğir hidroelektrik santralleri (HES) ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ihale tamamlandı.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Elektrik Üretim AŞ'ye ait Seyhan 2 ve Yüreğir HES ve bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların bir bütün halinde özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

İhalede en yüksek teklifi, 190 milyon lirayla Gazişehir Enerji Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.