Sezonu kapatan balıkçılar manav oldu - Son Dakika
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Sezonu kapatan balıkçılar manav oldu

30.04.2022 12:08
Sezonu kapatan balıkçılar manav oldu

15 Nisan tarihinde sezonunun sona ermesi nedeniyle tezgahlarını ikiye bölen balıkçılar, bir yanda yaz meyveleri satarken diğer yanda ise kültür balık satmaya devam ediyorlar.

15 Nisan tarihinde sezonunun sona ermesi nedeniyle tezgahlarını ikiye bölen balıkçılar, bir yanda yaz meyveleri satarken diğer yanda ise kültür balık satmaya devam ediyorlar.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan avlanma sezonu, 15 Nisan tarihinde sona erdi. Sezon boyunca balıklarla taşan tezgahlarını ikiye bölen Eskişehirli balıkçılar, geçimlerini sağlamak için tezgahlarını ikiye böldü. Bir yanda çilek, erik, karpuz gibi yaz meyvelerini satan balıkçılar, diğer yanda kültür balıkları satmaya devam ediyorlar.

Sezonun bazen iyi, bazense kötü geçtiğine değinen 15 senelik balıkçı Müjdat Arslanbenzer, genel olarak hamsinin daha çok satıldığını söyledi. Her yıl sezon bittikten sonra tezgahlarında meyve de satmaya başladıklarını söyleyen Arslanbenzer, "Her sene sezon bittikten sonra hazırlıklarımızı yaparız, sezon başlayasıya kadar meyve satarız. Sebze satılmıyor çok fazla meyveyi yazın insanlar görünce almak istiyorlar, bir de burası cadde üstü olduğu için görenlerin canı çekiyor hemen yarım kilo alıp yiyebiliyorlar. Sebzede o şekilde olmuyor evine alıyorlar genelde yol üstü satılmıyor. Genellikle kiraz satıyoruz ancak şu anda dut, erik, karpuz, çilek gibi meyvelerin yanı sıra domates gibi sebzeleri de satıyoruz. İlerleyen günlerde kiraz da satmaya başlayacağız" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Sezonu kapatan balıkçılar manav oldu
Sezonu kapatan balıkçılar manav oldu
Sezonu kapatan balıkçılar manav oldu

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Nisan, Eylül, Erik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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