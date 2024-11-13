Sezonun İlk Hamsileri Tezgahlarda Yerini Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Sezonun İlk Hamsileri Tezgahlarda Yerini Aldı

Samsun'da balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlarda yerini alan hamsilerin fiyatları 150 ile 250 TL arasında değişiyor. Balık satıcıları, bu sezonun hamsi sezonu olduğunu ve hamside bol olmasını umduklarını belirtti.

13.11.2024 19:44
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Sezonun ilk yerli hamsileri tezgahlarda

SAMSUN - Sezonun ilk hamsileri balık tezgahlarında yerini aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda ise hamsinin kilosu 150 ile 250 TL arasında satılıyor.

Balık sezonunun açılmasıyla tezgahlarda palamut bolluğu yaşandı. Vatandaşta, balıkçılarda palamuda doydu. Kasım ayının bitişi ve havaların soğumasıyla palamut yerini hamsiye bıraktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda tezgahlarını açan balıkçılar bundan sonra hamsi sezonun olduğunu söylediler.

Balık satıcısı Hakkı Yılmaz, "Bu sezon çok bereketli bir palamut avı oldu. Çok güzel palamutlar geldi. Şu an palamut bitti ama şimdi de hamsi başladı. Hamside de böyle bir bolluk beklemek istiyoruz. Hamsinin de bol olmasını istiyoruz. Şu an ilk gelen hamsiler gayet güzel. Hamsinin kilosuna 150 TL diyoruz" dedi.

Balık satıcı Kurtça Aydın, "Biliyorsunuz Eylül'ün 1'inde palamut başlar, Kasım ayının sonunda palamut işi biter. Kasım ayında hamsi dönemi başladı. Bu saatten sonra hamsi yiyeceğiz. İnşallah bu sene hamsi bol olur. Vatandaşın yüzü güler. Hamsinin şu anda fiyatı 200-250 TL arasında. Hamsi garibanın kıymasıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sezonun İlk Hamsileri Tezgahlarda Yerini Aldı - Son Dakika

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