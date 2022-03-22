Sf Havayolları, Çin'in İç Kesiminde Küresel Hava Kargo Merkezi Oluşturulmasına Destek Verecek - Son Dakika

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) — SF Havayolları, yerel ekonomiyi güçlendirme ve ülkenin modern lojistik sistemini sürdürme hedefiyle ülkeyi saran ve temel olarak Ezhou Huahu Havalimanı'nıyla dünyanın bağlantısını sağlayan bir hava güzergahı ağını aşamalı olarak kuracağını söyledi. Havalimanının uçuş prosedürü, seyrüsefer tesisleri ve kapsamlı destek kabiliyetlerini doğrulamak üzere sadece kargo taşıyan bir B757-200 uçağı, Cumartesi günü Ezhou Huahu Havalimanı'nda doğrulama uçuş testini tamamladı.

Ezhou Huahu Havalimanı, kargo merkezi olarak işlev gören Asya'nın ilk, dünyanın dördüncü havalimanı olma özelliğine sahip. Hava kargolarının elleçlenmesine yönelik ana görevinin yanı sıra havalimanı, yolcu uçaklarına da hizmet verebiliyor. Havalimanının, bu yılın Haziran ayı sonunda açılması planlanıyor. Merkezi Shenzhen'de yer alan SF Havayolları, Çin'in teslimat devi SF Express'in havacılık kolu olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin sadece kargo taşıyan uçaklardan oluşan filosunda şu anda 69 uçak bulunuyor ve bu sayının yıl içinde 70'i aşması bekleniyor.