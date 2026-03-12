SGK denetimde! 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigorta ve hatır sigortası iddialarına yönelik emeklilik denetimlerini genişletti. Kurumun devreye aldığı yapay zeka destekli analiz sistemi sayesinde gerçeğe aykırı sigorta bildirimleri dijital veriler üzerinden incelenirken, yapılan kontroller sonucunda son beş yıl içinde usulsüz şekilde emeklilik hakkı kazandığı belirlenen yaklaşık 650 bin kişinin emeklilik işlemi iptal edildi.

SGK'nın yürüttüğü incelemelerde özellikle fiilen çalışmadığı halde sigorta primi yatırılan kişiler, tabela şirketleri ve kısa süreli şüpheli sigorta girişleri mercek altına alındı. Denetimlerde, bazı kişilerin yalnızca emeklilik şartlarını tamamlamak amacıyla sahte sigortalı gösterildiği tespit edildi.

E-DEVLET KAYITLARI UYARI VERİYOR

Denetim sürecinden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek isteyen vatandaşlara e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. SGK sisteminde görülen bazı harf kodlarının ise inceleme ve denetim süreçlerine ilişkin önemli ipuçları verdiği belirtiliyor.

MAAŞLAR KESİLİYOR, GERİ ÖDEME İSTENİYOR

Denetimler sonucunda sahte sigortalılık tespit edilen kişiler için yalnızca emeklilik iptali uygulanmıyor. SGK, daha önce ödenen emekli maaşlarını ve sağlık hizmetleri kapsamında yapılan harcamaları yasal faiziyle birlikte geri talep edebiliyor. Yetkililer, bu durumun bazı vatandaşlar için ciddi mali yükümlülükler doğurabileceğini belirtiyor.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLAYABİLİR

SGK yetkilileri, sahte sigorta işlemlerinin tespit edilmesi halinde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla hukuki süreç başlatılabileceğini ifade etti. Ayrıca geri ödeme yapılmaması durumunda icra ve haciz işlemlerinin gündeme gelebileceği uyarısı yapıldı.

Kurum yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için sigorta kayıtlarını düzenli olarak kontrol etmelerini ve şüpheli durumlarda SGK'ya başvurmalarını öneriyor.