SGK denetimde! 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SGK denetimde! 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir

SGK denetimde! 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir
12.03.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SGK'nın sahte sigorta ve hatır sigortasına yönelik denetimlerinde son 5 yılda usulsüz şekilde emekli olduğu belirlenen yaklaşık 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi. SGK denetimlerinin devam ettiği belirtilirken vatandaşlara kayıtlarını kontrol etmeleri uyarısı yapıldı. Sahte sigortalılık tespit edilen kişiler için yalnızca emeklilik iptali uygulanmıyor, SGK daha önce ödenen emekli maaşlarını ve sağlık hizmetleri kapsamında yapılan harcamaları yasal faiziyle birlikte geri talep edebiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigorta ve hatır sigortası iddialarına yönelik emeklilik denetimlerini genişletti. Kurumun devreye aldığı yapay zeka destekli analiz sistemi sayesinde gerçeğe aykırı sigorta bildirimleri dijital veriler üzerinden incelenirken, yapılan kontroller sonucunda son beş yıl içinde usulsüz şekilde emeklilik hakkı kazandığı belirlenen yaklaşık 650 bin kişinin emeklilik işlemi iptal edildi.

SGK'nın yürüttüğü incelemelerde özellikle fiilen çalışmadığı halde sigorta primi yatırılan kişiler, tabela şirketleri ve kısa süreli şüpheli sigorta girişleri mercek altına alındı. Denetimlerde, bazı kişilerin yalnızca emeklilik şartlarını tamamlamak amacıyla sahte sigortalı gösterildiği tespit edildi.

SGK denetimde! 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir

E-DEVLET KAYITLARI UYARI VERİYOR

Denetim sürecinden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek isteyen vatandaşlara e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. SGK sisteminde görülen bazı harf kodlarının ise inceleme ve denetim süreçlerine ilişkin önemli ipuçları verdiği belirtiliyor.

MAAŞLAR KESİLİYOR, GERİ ÖDEME İSTENİYOR

Denetimler sonucunda sahte sigortalılık tespit edilen kişiler için yalnızca emeklilik iptali uygulanmıyor. SGK, daha önce ödenen emekli maaşlarını ve sağlık hizmetleri kapsamında yapılan harcamaları yasal faiziyle birlikte geri talep edebiliyor. Yetkililer, bu durumun bazı vatandaşlar için ciddi mali yükümlülükler doğurabileceğini belirtiyor.

SGK denetimde! 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLAYABİLİR

SGK yetkilileri, sahte sigorta işlemlerinin tespit edilmesi halinde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla hukuki süreç başlatılabileceğini ifade etti. Ayrıca geri ödeme yapılmaması durumunda icra ve haciz işlemlerinin gündeme gelebileceği uyarısı yapıldı.

Kurum yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için sigorta kayıtlarını düzenli olarak kontrol etmelerini ve şüpheli durumlarda SGK'ya başvurmalarını öneriyor.

Teknoloji, Ekonomi, Sigorta, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK denetimde! 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 1234 1234:
    çok böyle dalga dubara işler 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    7bin günü geçtım emeklı olamıyorum yaşa takılıyorum emeklı olduğumda 16900gün prim yatrmış olacam yanı eyt 5bin in 3katından fazla, köyden arsa vs kaldıysa bakacam bu hafta satılsın bende faize koyacam arkadasım 4yıldr çalışmıyor, bız çaşıştık ne işe yaradı işimiz var borcumuz var emeklılık hayal 0 0 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    esnaf durumu kötüye gidince ski veresiye defterlerini karıştırırmış bişe koparabilir miyim diye 0 0 Yanıtla
  • Aydın Aydın:
    Bilinen 650.000 demek ki gizli kalanlarla 1.000.000 10’dan sonra emekliye para yok 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray’ın da böyle bir talebi varmış Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
13:33
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
13:17
İsrail’den Lübnan hamlesi Operasyonları genişletiyorlar
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
13:16
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:47
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 14:29:57. #.0.5#
SON DAKİKA: SGK denetimde! 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.