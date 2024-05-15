SGK İl Müdürü: Kayıt dışı istihdam güvencesizliğe ve haksız rekabete yol açıyor

Ekonomi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tekirdağ İl Müdürü Fatma Derya Alan, kayıt dışı istihdamın genişlemesinin, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açtığını bildirdi.

Alan, 13-19 Mayıs'ta kutlanan "Sosyal Güvenlik Haftası" dolayısıyla yayımladığı mesajda, hafta dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerle, toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

Sosyal güvenlik sisteminin, bireyleri hastalık, yaşlılık, işsizlik ve kaza gibi risklere karşı koruyan ve yaşam standartlarının korunmasını sağlayan bir sistem olduğunu aktaran Alan, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Reformu'nun hayata geçmesi ile atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik verdik. Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır. Hafta kapsamında kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz."