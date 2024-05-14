SGK Manisa İl Müdürü, Manisa Ticaret Borsası Yönetimi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

SGK Manisa İl Müdürü, Manisa Ticaret Borsası Yönetimi'ni ziyaret etti

SGK Manisa İl Müdürü, Manisa Ticaret Borsası Yönetimi\'ni ziyaret etti

Sosyal Güvenlik Kurumu Manisa İl Müdürü Av. Buket İnce, İl Müdür Yardımcısı Kenan Erkol ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 18. yıl dönümü kapsamında Manisa Ticaret Borsası Yönetimi'ni ziyaret etti. Ziyarette kentin istihdama yönelik projeleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ersaygı ve Manisa Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Burcu Sunguroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette; kentin güçlü ekonomi potansiyeline karşılık istihdam projeleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

14.05.2024 14:45
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Sosyal Güvenlik Kurumu Manisa İl Müdürü Av. Buket İnce, İl Müdür Yardımcısı Kenan Erkol ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 18. yıl dönümü kapsamında Manisa Ticaret Borsası Yönetimi'ni ziyaret etti. Ziyarette kentin istihdama yönelik projeleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ersaygı ve Manisa Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Burcu Sunguroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette; kentin güçlü ekonomi potansiyeline karşılık istihdam projeleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, çalışanlara ve işletmelere sağlanan teşvikler, teşviklerin bilinirliği ve işlerliği, dijital dönüşüm ve programlamalar ile sağlanan yeni uygulama kolaylıkları ve çalışma hayatına ilişkin çeşitli konular ele alındı.

Ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ayrıca şunları belirtti: "Kentimizin her geçen gün büyüyen ekonomik potansiyeline karşılık istihdam gücünün artırılması noktasında SGK İl Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan çalışmaları ve projeleri yakında takip ediyoruz. Manisa Ticaret Borsası olarak da bu yönde gerçekleştirilen çalışmaları destekliyoruz. Manisa Ticaret Borsası Camiası olarak; son dönemde yaşanan tüm zorluklara rağmen istihdam ve uygulamalara uyum sağlama hususlarında üyelerimizle sürekli istişare ve iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Çünkü; uygulamalarda uyum ve iş birliği arttıkça, Toplumsal verimliliğimizin de yükseleceğine inanıyoruz. Bu vesileyle; Sayın İl Müdürümüze ve Manisa İl Müdürlüğü Teşkilatına çalışma hayatına sağladıkları destekler ve Kamu-Özel Sektör iş birliğine gösterdikleri hassasiyetler dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürü Buket İnce ise, "Manisa Ticaret Borsası, sosyal güvenlik bilincinin gelişmesi, mevzuatın gerektirdiği uygulamalara uyumun artırılması gibi pek çok konuda kurumumuza destek oluyor. Hem çalışanlarımız hem de işletmelerimiz adına sağladıkları geri bildirimler ve çözüm getirici öneriler için Manisa Ticaret Borsası Yönetimimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Bugün de SGK desteklerinden etkin şekilde faydalanılması ve Manisa'daki istihdam oranının artırılmasına yönelik gerçekleştirebileceğimiz çalışmalar hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk." şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi SGK Manisa İl Müdürü, Manisa Ticaret Borsası Yönetimi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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