Siber Güvenlik Tatbikatları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Siber Güvenlik Tatbikatları Artıyor

2024'te 11 siber güvenlik tatbikatı planlanıyor, stratejik çalışmalar devam edecek.

23.10.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin siber güvenlik kalkanının güçlendirilmesi ve bu alanda farkındalığın artırılması amacıyla gelecek yıl 11 ulusal ve uluslararası siber güvenlik tatbikatı gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, Bakanlığın siber güvenlik alanında yapacağı çalışmaların ana hatları belirlendi.

2024-2028 Stratejik Planı'ndaki hedefler ışığında şekillenen gelecek yıla ilişkin stratejik çalışmalar, elektronik haberleşme ve bilgi teknolojileri alanlarındaki her türlü hizmet, işlem ve veri ile bunların sunumunda yer alan sistemlerin güvenliğinin sağlanmasını öngörüyor.

Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, gerçek ve tüzel kişilerce akıllı ulaşım sistemleri kapsamında üretilen verilerin kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla veri yönetim merkezi kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, bu görevlerle ilgili uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla akıllı ulaşım sistemlerine yönelik faaliyetler kesintisiz devam edecek.

Ulusal akıllı ulaşım sistemleri mimarisi kapsamında eklenen veya güncellenen hizmet paketi sayısının bu yıl sonuna kadar 20'ye ulaşması bekleniyor. Gelecek yıl 22'ye çıkarılması öngörülen hizmet paketi sayısının, 2026'da 23, 2027'de 25 olması hedefleniyor.

Siber müdahaleler için milli araçlar üretilecek

Ulusal siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirleme, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere yönelik siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

Eylem planlarını hazırlamak, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, kritik altyapılarla ait oldukları kurumları ve konumları belirlemek, gerekli müdahale merkezlerini kurmak, kurdurmak ve denetlenmesini sağlamak amacıyla her türlü siber müdahale aracının ve milli çözümlerin üretilmesi amaçlanıyor.

Siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmalarını yürütme, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken usul ve esasları hazırlama faaliyetleri devam ediyor.

Bu yıl sonuna kadar 11 ulusal ve uluslararası siber güvenlik tatbikatının düzenlenmesi öngörülürken gelecek yıl da 11 tatbikat düzenlenmesi planlanıyor. Söz konusu tatbikat sayısının 2026'da 12, 2027'de 13 olması hedefleniyor.

Kaynak: AA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siber Güvenlik Tatbikatları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:00 Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım’da Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da
14:56 Bu markalardan uzak durum Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler
14:28 Narin Güran’ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran'ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
14:24 Bomba iddia: Bahçeli’nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti’ye katılacak Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak
13:16 Müsavat Dervişoğlu’ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli’ye jet yanıt Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
22:34 CHP lideri Özel, Diyarbakır’da Kürtçe şarkılarla karşılandı CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
22:17 Hazırlıklar başladı FETÖ’nün karargahında olağanüstü hareketlilik Hazırlıklar başladı! FETÖ'nün karargahında olağanüstü hareketlilik
22:05 Galatasaray’dan TFF ve Beşiktaş’a olay Yunus Akgün tepkisi Galatasaray'dan TFF ve Beşiktaş'a olay Yunus Akgün tepkisi
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
21:26 Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu
21:17 Dini nikahlı eşine pusu kurdu, defalarca ateş ederek öldürdü Dini nikahlı eşine pusu kurdu, defalarca ateş ederek öldürdü
21:05 Yunus Akgün, Beşiktaş derbisi öncesi PFDK’ya sevk edildi Yunus Akgün, Beşiktaş derbisi öncesi PFDK'ya sevk edildi
20:35 Saldırı sonrası yeni görüntüler geldi: Netanyahu’nun yatak odası hedef alınmış Saldırı sonrası yeni görüntüler geldi: Netanyahu'nun yatak odası hedef alınmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 15:20:35. #1.13#
SON DAKİKA: Siber Güvenlik Tatbikatları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.