Siber saldırganlar Ramazan ayında hayırseverleri hedef alıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Siber saldırganlar Ramazan ayında hayırseverleri hedef alıyor

26.04.2022 10:54
Siber saldırganlar Ramazan ayında hayırseverleri hedef alıyor

Siber saldırganlar, Ramazan ayında çeşitli kimlik avı siteleri oluşturarak, bağış yapmak isteyen hayırseverlerin para ya da kişisel verilerini ele geçirmeyi amaçlıyor.

Siber saldırganlar, Ramazan ayında çeşitli kimlik avı siteleri oluşturarak, bağış yapmak isteyen hayırseverlerin para ya da kişisel verilerini ele geçirmeyi amaçlıyor.

Kaspersky açıklamasına göre, Müslümanların Ramazan ayındaki hassasiyetlerinin farkında olan dolandırıcılar bu durumdan faydalanarak hayır işlerine odaklanan kullanıcılardan para çalmaya çalışıyor.

Yiyecek paketleri dağıtma kisvesi altında kullanıcıları bir kimlik avı sitesine çeken saldırganlar, ziyaretçileri ikna etmek ve dini duygularını istismar için yoğun bir şekilde Ramazan temasını işliyor.

Başka bir örnekte, kullanıcıların çeşitli vesilelerle birbirlerine gönderebilecekleri tebrik kartları temel alınıyor.

Dolandırıcılar bu tür kartları çeşitli amaçlarla kullanabiliyor. Kişi listesi ele geçirilebiliyor, daha fazla kimlik avı içeriği gönderilebiliyor ve siteye yapılan ziyaretlerin sayısını artırabiliyor.

Açıklamada görüşleri yer alan Kaspersky güvenlik uzmanı Said Tatyana Shcherbakova, siber suçluların Ramazan ayında yardım ve bağışta bulunmaya hevesli insanları kandırarak maddi kazanç elde etmeye çalışmasının şaşırtıcı olmadığını bildirdi.

Shcherbakova, "Suçluların kurbanlarının hassas bilgilerini veya kredi kartı ayrıntılarını çalmak için nasıl farklı taktikler kullandıklarına dair birkaç örnekle karşılaştık. İnsanları ihtiyaç sahiplerine bağış yaparken son derece dikkatli olmaları ve yalnızca güvenilir kaynaklar aracılığıyla bağış yapmaları konusunda uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaspersky uzmanlarından öneriler

Kaspersky uzmanları, kişisel ve finans bilgileri kimlik avı dolandırıcılığından korumak için yalnızca güvenli bir bağlantı üzerinden kullanıcı adı ve parolanın girilmesi gerektiğini belirtiyor. Site adresinden önce, siteyle bağlantının güvenli olduğunu gösteren HTTPS ifadesinin bulunması isteniyor.

Bankalar, vergi daireleri, çevrim içi mağazalar, seyahat acenteleri, hava yolları gibi resmi kuruluşlardan gelen mesajlara dikkatli yaklaşılması, çalışılan ofisten gelen dahili mesajlardan bile şüphe duyulması, güvenilir bir güvenlik çözümü kurulması, gerçekleri taklit eden sahte e-posta ve web sitelerine dikkat edilmesi gerekiyor.

Uzmanlar, internette kimlik avı tuzaklarından kaçınmak için Safe Browser Extension yüklemenin güvenli bir davranış olacağını bildiriyor.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Türkiye'deki kullanıcılar, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Total Security ve Kaspersky Security Cloud güvenlik ürünlerine 4 Mayıs'a kadar yüzde 30 indirimle sahip olabiliyor.

YORUMLAR
500

Kaspersky, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Siber saldırganlar Ramazan ayında hayırseverleri hedef alıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Taksi bir anda alev aldı, bakkal ve iki katlı ev küle döndü
11:25 29 yaşındaki Rohat Balkı'dan 103 gündür haber alınamıyor! Bulana 50 TL ödül verilecek!
11:21 HDP'li Garo Paylan'ın skandal "soykırım" kanun teklifine Bahçeli'den sert sözler: Bu fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Ezel dizisindeki rolünü reddetmiş! Barış Falay, yıllar sonra itiraf etti: Senaryoya bakmadım
11:01 Bursa'da uçağın düşme anlarına ait yeni görüntüler: İşte mahalledeki panik anları
11:00 Canlı yayında Suriyeli kavgası! Mehmet Metiner, Sinan Oğan'a ve moderatöre sinirlenip stüdyoyu terk etti
10:40 CHP'li Özgür Özel'in "Erdoğan tarih önünde mahkum olacak" sözlerine AK Parti Sözcüsünden tepki: Milli iradeyi tehdit
10:38 Gizemli hepatit virüsünün kaynağının toplumda yaygın olarak görülen bir virüs olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 11:34:37. #1.13#
SON DAKİKA: Siber saldırganlar Ramazan ayında hayırseverleri hedef alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement