SIBUR'un Polipropilen Tesisi Projesi İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SIBUR'un Polipropilen Tesisi Projesi İlerliyor

20.02.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SIBUR, Batı Sibirya'daki polipropilen tesisi projesinin %82'sinin tamamlandığını duyurdu.

Rusya'nın en büyük petrokimya şirketi SIBUR, ihracat pazarları arasında Türkiye'nin de yer aldığı Batı Sibirya'daki ek polipropilen tesisi projesinin yüzde 82'sinin tamamlandığını bildirdi.

SIBUR'dan AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, Sibirya bölgesinde inşa edilen ülkenin en büyük petrokimya tesisi ZapSibNeftekhim'deki (ZapSib) kapasite artırma çalışmalarına dair bilgilere yer verildi.

ZapSib bünyesindeki ek polipropilen üretim projesinin yüzde 82'sinin tamamlandığına işaret edilen açıklamada, tesisin, projede öngörülen 2027 yılı öncesinde devreye alınabileceği kaydedildi.

Açıklamada, projeyle ambalajlamadan, otomotiv üretimine kadar çeşitli endüstriler için en önemli polimerlerden biri olan polipropilenin yıllık üretiminin 570 bin ton artacağı belirtildi.

ZapSibNeftekhim Genel Müdürü Andrey Kugaevsky, konuya dair yaptığı açıklamada, ek kapasitenin, Rusya'nın söz konusu malzemenin küresel üretimindeki rolünü önemli ölçüde güçlendireceğini vurguladı.

Bu arada inşasında Türk işçi ve mühendislerin de yer aldığı ZapSib, 2019'da üretime başladı.

Yıllık 2,5 milyon ton kapasitesiyle Rusya'nın en büyük polietilen ve polipropilen üretim tesisi özelliğini taşıyan tesisten Türkiye'nin yanı sıra Çin ve Güneydoğu Asya bölgelerine ihracat gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sibirya, İhracat, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SIBUR'un Polipropilen Tesisi Projesi İlerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:23:06. #7.11#
SON DAKİKA: SIBUR'un Polipropilen Tesisi Projesi İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.