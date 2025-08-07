Sıcak Hava Kalp Krizi Riskini Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Sıcak Hava Kalp Krizi Riskini Artırıyor

07.08.2025 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Ateşal, aşırı sıcaklarda sıvı ve tuz eksikliğinin kalp krizi riskini artırdığını belirtti.

Medicana International İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, aşırı sıcaklarda yeterince sıvı, tuz ve mineral alınmadığı takdirde kalp krizi riskinin artacağını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında artan sıcaklıklar, dış ortamın yanı sıra vücut iç dengesini de etkiliyor. 36,5-37 derece aralığında optimum performans sağlayan kalp, bu değerlerin üzerine çıkıldığında vücut ısısını dengelemek için daha fazla çalışmak zorunda kalıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, sıcak havalarda cilt ve solunum yoluyla aşırı miktarda su ve tuz gibi elektrolitlerin kaybedildiğini aktardı.

Ateşal, sıvı kaybını engellemek için sadece su tüketmenin yeterli olmadığını vurgulayarak, "Gıdaların yanında yeterince tuz ve mineral alınmazsa, organların sağlıklı çalışması mümkün olmayabilir." değerlendirmesini yaptı.

Sıcaklık arttığında kalp damarlarının genişleyerek, vücudu soğutmaya yarayan deri ve akciğerlere daha fazla kan göndermek zorunda kaldığını belirten Ateşal, bu durumun kalbin daha fazla çalışmasına ve daha çok kan pompalamasına neden olacağını kaydetti.

Ateşal, vücudun aşırı sıcaklarda dengeyi sağlayamaması durumunda merkezi ısının arttığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"40 derecenin üzerinde fonksiyonlar azalmaya başlar. 43-44 derecelerde ise hücreler parçalanır, enzim dediğimiz hayati görevleri bulunan proteinler denatüre olur ve geri dönüşsüz hasarlar meydana gelebilir. Kalbin görevi, vücuda ve kendi dokusuna gerekli kanı pompalamaktır. Yaz aylarında bu görev zorlaşır. Kanda, aşırı sıvı kaybına bağlı olarak koyulaşma meydana gelir ve bu koyulaşmış kanın dolaşımı, kalbin işini daha da artırır."

"Tuz kaybı kalp krizini tetikleyebilir"

Yaz aylarında aşırı sıvı ve tuz kaybına bağlı olarak kan basıncında düşmeler yaşandığını ve bu durumun özellikle kalp hastaları için tehlike arz ettiğini vurgulayan Ateşal, tansiyon ilaçlarının bu riski artırabileceğine dikkati çekti.

Ateşal, "Tansiyon ilaçları da su ve tuz kaybına neden olarak kan basıncını düşürme etkisini artırır. Bu nedenle ilaç dozlarında hekim kontrolünde değişiklik yapılması gerekebilir. Hastalar hekime danışmadan kesinlikle doz değişikliği yapmamalı. Ancak hekim, gerekli görmesi halinde doz azaltması yönünde bir değerlendirme yapabilir. Dikkat edilmezse, düşük tansiyon nedeniyle kalbi besleyen damarlara yeterli kan gitmemesi sonucu kalp krizi riski doğabilir." ifadelerini kullandı.

Yaz günlerinde özellikle öğle saatlerinde hareket etmenin kalbin işini daha da artırdığını belirten Ateşal, vücudun yeterince serinleyemediği durumlarda ısının arttığını, bu nedenle 10.00-16.00 saatleri arasında güneşe çıkılmamasını ve ağır efordan kaçınılmasını tavsiye etti.

Ateşal, kalp krizinin önemli nedenlerinden birinin yaz aylarında kalbin artan iş yükü olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sıcak saatlerde serin, gölgeli yerlerde kalmak, mümkünse büyük ve serin alışveriş merkezlerinde vakit geçirmek gerekiyor. Sıcak havaya bağlı oluşan belirtiler kalp krizinin habercisi olabileceğinden, bu tür yakınmalar asla ihmal edilmemeli ve mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılmalı."

Kaynak: AA

Hava Durumu, Kalp Krizi, istanbul, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sıcak Hava Kalp Krizi Riskini Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Sahte diplomacının kirli geçmişi Polisler götürürken böyle seslenmiş Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı
Trump’ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme Trump'ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme
Sahte psikolog “Dernek başkanıyım“ deyip halı yıkamacılardan para toplamış Sahte psikolog "Dernek başkanıyım" deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Tüm dinlerin düşmanı Ayasofya’yı İncil ile yakmaya çalışmış Tüm dinlerin düşmanı! Ayasofya'yı İncil ile yakmaya çalışmış
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ’’seri katil’’ ihtimalini güçlendirdi Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ''seri katil'' ihtimalini güçlendirdi
Bu sene verim yüksek Van’da kayısının kilosu 300 TL’ye satılıyor Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor
Epstein’in gizli arşivi açıldı Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı

11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailelerine özel mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine özel mektup
10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
09:31
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
15:17
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
15:06
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
15:00
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
14:53
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
14:44
Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun
Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun
14:32
Mustafa Şentop’tan Makedonya’daki üniversite iddialarına sert yanıt
Mustafa Şentop'tan Makedonya'daki üniversite iddialarına sert yanıt
14:32
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
14:27
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
14:23
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 11:16:25. #7.13#
SON DAKİKA: Sıcak Hava Kalp Krizi Riskini Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.