Şiddetli dolu yağışında 40 bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğü tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şiddetli dolu yağışında 40 bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğü tespit edildi

21.05.2022 09:13
Şiddetli dolu yağışında 40 bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğü tespit edildi

Osmaniye'de önceki günlerde etkili olan şiddetli dolu yağışında 40 bin 500 dekar tarım arazisi ile 25 küçükbaş hayvanın zarar gördüğü tespit edildi.

Osmaniye'de önceki günlerde etkili olan şiddetli dolu yağışında 40 bin 500 dekar tarım arazisi ile 25 küçükbaş hayvanın zarar gördüğü tespit edildi.

Osmaniye merkez ve Kadirli ilçesinde önceki günlerde etkili olan şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı bazı köyler ile Kadirli ilçesine bağlı Tozlu, Tekeli, Kesikkeli, Mecidiye köylerindeki tarım arazileri de dolu yağışından etkilendi. AK Parti Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti Osmaniye İl Başkanı Seydi Gülsoy ile Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç dolu yağışından dolayı zarar gören mısır ve buğday tarlalarında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı köylerde 5 bin dekar mısır ve 500 dekar buğday ile Kadirli ilçesinde 30 bin dekar mısır ve 5 bin dekar buğday olmak üzere 40 bin 500 dekar tarım arazisinin şiddetli dolu yağışından zarar gördüğü belirtildi. Ayrıca 25 küçükbaş hayvanın zarar gördüğü ifade edildi.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şiddetli dolu yağışından dolayı zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Bakan Kirişçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Osmaniye Kadirli'de yoğun dolu yağışından dolayı zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması ve üretim faaliyetlerine dönülmesi için İl Müdürümüze gerekli talimatı verdim" ifadelerini kullanmıştı. - OSMANİYE

Şiddetli dolu yağışında 40 bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğü tespit edildi
Şiddetli dolu yağışında 40 bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğü tespit edildi
Şiddetli dolu yağışında 40 bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğü tespit edildi
Şiddetli dolu yağışında 40 bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğü tespit edildi

YORUMLAR
500
Çinli Bilim İnsanları Buğday Verimini Artıracak Yeni Bir Gen Buldu Çinli Bilim İnsanları Buğday Verimini Artıracak Yeni Bir Gen Buldu Osmaniye'de şiddetli yağmur ve dolu yağışı Osmaniye'de şiddetli yağmur ve dolu yağışı
Kaynak: İHA

Osmaniye, AK Parti, Buğday, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şiddetli dolu yağışında 40 bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğü tespit edildi - Son Dakika


Son Dakika
08:54 Yeni şarkısının sevilmesi Hülya Avşar'ı da şaşırtmış: Beklemiyordum
08:51 Üç bakanlıkta üst düzey görevden alma, iki bakanlığa atama: Resmi Gazete'de yeni atamalar yayınlandı
08:50 Somer Şef'e büyük şok! Devraldığı restoranın istinat duvarı çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti
01:02 Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor
00:34 İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı!
00:32 Hande Sarıoğlu'ndan yine olay olacak hareket! Programında kalça dansı yaptı
00:27 Van'da deprem! AFAD 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı
00:22 Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi!
00:15 Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İşte Jorge Jesus'un resmi imzayı atacağı tarih
23:21 Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit düştü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 09:22:42. #1.11#
SON DAKİKA: Şiddetli dolu yağışında 40 bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğü tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement