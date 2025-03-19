Siemens 6 Bin Çalışanı İşten Çıkarmayı Planlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Siemens 6 Bin Çalışanı İşten Çıkarmayı Planlıyor

Siemens, 2027'ye kadar 6 binden fazla çalışanını işten çıkaracak, otomasyonda zayıflık etkili olacak.

19.03.2025 01:16
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Alman teknoloji şirketi Siemens, 2027'ye kadar başta otomasyonda olmak üzere 6 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Siemens'ten yapılan açıklamada, şirketin, küresel rekabet gücünü daha da artırmaya yönelik planlarını çalışan temsilcilerine sunduğu belirtildi.

Söz konusu planların, şirketin dijital endüstriyel bölümünde otomasyondaki birimleri ve Akıllı Altyapı bölümünde elektrikli araç şarj kısmını etkileyeceği, önemli pazarlarda değişen koşulların ve zorlukların her iki durumda da kapasite ayarlamalarını gerekli kıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Siemens'in Kasım 2024'te şirketin otomasyon işinde devam eden zayıflık nedeniyle kapasite ayarlamaları yapacağını duyurduğuna işaret edilerek, "Siemens Dijital Endüstriyel Bölümü dünya çapında yaklaşık 68 bin kişiyi istihdam etmektedir. Planlanan küçülme küresel çapta yaklaşık 5 bin 600 kişiyi etkileyecektir." bilgisi verildi.

Söz konusu işten çıkarmaların 2 bin 600'ünün şirketin Almanya tesislerinde gerçekleşeceği ifade edildi.

İşten çıkarmaların 2027 mali yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Bunun yanında Alman şirket, Akıllı Altyapı bina teknolojisi bölümünden ayrılacak olan elektrikli araba şarj istasyonu kısmında da 250'si Almanya'da olmak üzere 450 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Siemens'in açıklamasında, başta Çin ve Almanya olmak üzere önemli pazarlarda talebin azalması ve artan rekabetçi baskıların, endüstriyel otomasyon sektöründeki siparişleri ve gelirleri önemli ölçüde azalttığı, bunların kapasite ayarlamasını zorunlu kıldığı vurgulandı.

Zayıf taleple sarsılan Alman sanayisinde işten çıkarmalar sürüyor

Dünya genelinde 312 bin çalışanı olan Siemens, Almanya'da 86 bin kişiyi istihdam ediyor.

Siemens AG Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Roland Busch, Kasım 2024'te şirketin, otomasyon işinde devam eden zayıflık nedeniyle dünya çapında işten çıkarma yapabileceğini açıklamıştı.

İstihdam daralmasının dört haneli rakamların altında veya ortasında olacağını belirten Busch, henüz kesin bir rakam belirlenmediğini söylemişti.

Hem yurt içinde hem de yurtdışında zayıf taleple sarsılan Alman sanayisinin işten çıkarmalara devam etmesi dikkati çekiyor.

Siemens'in işten çıkarma açıklaması, Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubunun lüks otomobil markası Audi'nin 17 Mart'ta 2029'a kadar Almanya'da 7 bin 500 civarında kişinin işten çıkarılacağını duyurmasının ardından geldi.

Audi'nin ana şirketi Volkswagen de Aralık 2024'te 35 bin kişinin işten çıkarılmasını içeren bir maliyet düşürme programı başlatmıştı. Volkswagen Grubunun diğer lüks markası Porsche ise 3 bin 900 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Almanya, Siemens, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siemens 6 Bin Çalışanı İşten Çıkarmayı Planlıyor - Son Dakika

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