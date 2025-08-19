Siemens ve İnavitas Enerji'den İşbirliği - Son Dakika
Ekonomi

Siemens ve İnavitas Enerji'den İşbirliği

19.08.2025 13:34
Siemens Türkiye, İnavitas Enerji ile 1200 Sicam Q100 cihazı için leasing anlaşması imzaladı.

Siemens Türkiye ve Siemens Finansal Hizmetler (Siemens Leasing) ile enerji yönetimi çözümleri sunan İnavitas Enerji AŞ arasında işbirliği anlaşması gerçekleşti.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında İnavitas Enerji, Siemens Finansal Hizmetler tarafından sağlanan leasing modeliyle Siemens Türkiye'den 1200 adet Sicam Q100 enerji kalitesi cihazı satın aldı.

İmzalanan sözleşmeye göre, cihazların bedelini İnavitas adına Siemens Türkiye'ye peşin olarak Siemens Leasing ödedi. Bu model, İnavitas'ın son kullanıcı için yürüttüğü projeler kapsamında oluşan hak edişlerle uyumlu olarak çalışıyor ve şirketin nakit akışını süreç boyunca koruma altına alıyor.

Özellikle mühendislik, satın alma ve inşaat firmalarının kısa vadeli projelerde karşılaştığı nakit akışı dengesizliğine çözüm sunan bu finansman modeli, leasing kira ödemelerinin proje tamamlanmadan bitirilmesine olanak sağlıyor. Böylece, projenin devreye alınma süreci kesintisiz şekilde tamamlanabiliyor.

Bu cihazlar, enerjinin izlenmesi, analizi ve yönetiminde yüksek hassasiyet sağlayan gelişmiş sistemlerin temel bileşenlerini oluşturuyor.

Siemens'in sağladığı entegre kısa vadeli finansman çözümü, sanayicilerin ve hizmet sağlayıcı firmaların yatırımlarını ertelemeden hayata geçirebilmesine imkan tanıyor. Bu iş modeli, hem teknolojik gelişimi destekliyor hem de sektördeki firmaların finansal esnekliğini artırıyor.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Siemens ve İnavitas Enerji'den İşbirliği

13:18
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
12:41
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
