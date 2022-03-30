Siemens ve SÖKTAŞ Enerji Performans Sözleşmesi imzaladı - Son Dakika
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Siemens ve SÖKTAŞ Enerji Performans Sözleşmesi imzaladı

30.03.2022 11:08
Siemens ve SÖKTAŞ Enerji Performans Sözleşmesi imzaladı

Türkiye'nin önde gelen gömleklik lüks kumaş üreticilerinden SÖKTAŞ ile Siemens Türkiye iş birliğinde hayata geçirilen Enerji Performans Sözleşmesi projesi kapsamında SÖKTAŞ, enerji tasarrufu sağlayacak ve yıllık 391 ton karbon emisyonunun önüne geçecek.

Türkiye'nin önde gelen gömleklik lüks kumaş üreticilerinden SÖKTAŞ ile Siemens Türkiye iş birliğinde hayata geçirilen Enerji Performans Sözleşmesi projesi kapsamında SÖKTAŞ, enerji tasarrufu sağlayacak ve yıllık 391 ton karbon emisyonunun önüne geçecek.

Dünya genelinde dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliğin öncülerinden olan, Türkiye'de ise 165 yıldan fazla bir süredir endüstrilerin gelişimine aracılık eden Siemens, ekonomik kayıplarda önemli bir payı olan enerjinin verimli kullanılması için projeler geliştirmeyi sürdürüyor. Şirket, son olarak lüks moda markaları için pamuklu kumaş tasarlayan ve üreten Türkiye'nin öncü şirketlerinden SÖKTAŞ ile iş birliği anlaşması imzaladı. Bu proje ile şirketin doğalgaz tüketiminde yıllık yüzde 4 tasarruf sağlanacak. Büyük ölçekli üretim yapan şirket için bu oran 391 ton karbon salımını ifade ediyor.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, konuyla ilgili açıklamasında şu sözleri ifade etti: "Dünyamızın geleceği için sürdürülebilirlik odağımızla yenilikçi, verimli, enerji tasarruflu çözümler geliştiriyoruz. Gelecek için bugünü dönüştüren bir şirket olarak Türkiye'de 165 yılı aşan bir süredir enerji verimliliğine ve ekonomiye katkıda bulunuyor, farklı endüstrilerin sürdürülebilir yöntemlerle üretim yapmasını destekliyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımıza söz konusu şirket ile gerçekleştirdiğimiz Enerji Performans Sözleşmesi Projesi ile bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyuyoruz. Şirketin özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarladığımız ve ikinci faz çalışmalarına da başladığımız bu proje, doğalgaz tüketiminde önemli bir verimlilik sağlayacak. Bu, şirketin ticari ve sürdürülebilirlik faaliyetlerine katkıda bulunurken, ülkemizdeki üretim endüstrisi için de bir örnek teşkil edecek."

Verilen bilgiye göre, Siemens Türkiye danışmanlık, mühendislik uygulamaları, enerji performans garantisi ve finansman desteğini aynı anda sunabilen şirket olma özelliği taşıyor. Gömleklik lüks kumaş üreten şirket ile hayata geçirilen proje kapsamında, Siemens Türkiye'nin yenilikçi çözümleri ve üstün mühendisliğiyle ısı geri kazanım sistemi kurulumu, brülör optimizasyonu ve sistem renovasyonları gerçekleştirilecek. Şirket ayrıca tasarruf edilecek enerji miktarı için de garanti sunuyor. Tasarruf miktarı şirketin dijital çözümleri ile anlık olarak izlenip raporlanabilecek. Gömleklik lüks kumaş üreten şirket, proje ile tasarruf garantisi almanın yanı sıra projenin maliyetini, elde edilen verimliliğin sağlayacağı ek kaynak ile karşılayacak. Bu da şirkete temel faaliyetlerine odaklanma ve sürdürülebilirlik alanında ilerleme imkanı sunacak. Şirketin geliştirdiği bu model ile kazan-kazan ilişkisi kurulurken düşen enerji ve bakım masrafları ile maliyetlerde optimizasyon sağlanıyor.

Yaptıkları iş birliğinin şirketlerinin sürdürülebilirlik çalışmaları açısından kritik önem taşıdığını belirten SÖKTAŞ CEO'su Muzaffer Kayhan, şu açıklamada bulundu: "Şirket ile birlikteliğimiz kuruluş yılımız olan 1971'e kadar uzanıyor. Fabrika kurulumunda elektrik altyapısı ekipmanlarımızı Siemens'ten temin etmiştik. Sonrasında, iş birliğimiz 90'lı yıllarda fabrikamızın ihtiyacı olan elektrik üretimi için kojenerasyon projesi, 2003'te sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında fabrika genelinde enerji verimliliği ve su tasarrufu için gerçekleştirilen detaylı etüt çalışması ve 2015'te yangın güvenliği için fabrika genelinde yangın algılama ve ihbar sistemi kurulumu ile devam etti. Kurulduğumuz günden bu yana çevreyi korumaya, enerjiyi doğru kullanmaya ve sürdürülebilirliğe çok önem veriyoruz. Bu çalışmalarımızı sistemsel hale getirmek adına tüm süreçlerimizi dünya genelinde kabul edilen yönetim sistemi belgeleri ile yönetiyoruz. Teknoloji ve mühendislik çözümlerine her zaman güvendiğimiz ve sektöründe lider olan Siemens ile şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda bir enerji haritası hazırladık. Tasarlanan bu projeyle buhar üretimi için yapılan doğalgaz tüketiminde verimlilik sağlayacağız. Enerji tasarrufunu artırmak üzere hazırladığımız enerji haritasını referans alarak ikinci faz çalışmalarına da başladık." - İSTANBUL

Siemens ve SÖKTAŞ Enerji Performans Sözleşmesi imzaladı
Siemens ve SÖKTAŞ Enerji Performans Sözleşmesi imzaladı

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siemens ve SÖKTAŞ Enerji Performans Sözleşmesi imzaladı - Son Dakika


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