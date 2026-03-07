Sıfır Atık için İş Birliği Protokolü İmzalandı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında 'Sıfır Atık' bilincinin yaygınlaştırılması ve sanayide yeşil dönüşümün hızlandırılması için iş birliği protokolü imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen imza törenine; Bakan Mehmet Fatih Kacır ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş katıldı. İmza töreninde konuşan Bakan Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak tüm ilgili kurumlarımızla birlikte Türkiye'de özellikle sanayinin yeşil dönüşüme odaklı çalışmalarını himaye etmeye, bu alanı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Hem sanayi sektörlerinde karbon emisyonlu azaltıcı yatırımların hızlanması hem döngüsel ekonomiye ilişkin inisiyatiflerin güçlenmesi için büyük bir gayret içindeyiz" dedi.

'ÇOK GÜÇLÜ BİR İNİSİYATİF'

Kacır, Sıfır Atık Vakfı'nın hem Türkiye'de hem de küresel düzeyde bu alanda liderlik eden çok önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade ederek, vakfın Türkiye'ye COP31 Zirvesi'nin gelmesine öncülük eden çok güçlü bir inisiyatif olduğunu vurguladı. Kacır, önümüzdeki dönemde hem bakanlık hem Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) gibi ilgili kurumlar eliyle yürütecek çalışmalarda Sıfır Atık Vakfı ile çok daha güçlü bir iş birliği gerçekleştirileceğini ifade etti.

'KÜRESEL DÜZEYDE FARKINDALIK OLUŞTURACAK'

Kacır, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi'nin Türkiye'nin dünyaya bu alanda yürüttüğü çalışmaları en güçlü şekilde taşıyacağı bir platform olacağını belirterek, "Aynı zamanda insanlık değerlerinin savunuculuğunu en güçlü şekilde yapan ülkemizin bu alanda sözünün yükselmesine, mesajlarının küresel düzeyde farkındalık oluşturmasına vesile olacak" dedi.

'DÜNYANIN GELECEĞİNE ETKİ EDECEK'

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise COP31'e uluslararası kuruluşların da katılacağını ifade ederek, "Bu bağlamda yapacak olduğumuz bakanlar oturumunda alınacak kararların COP'un geleceğine ve dünyanın geleceğine etki edeceğine biz inanıyoruz. Bakanlar oturumunu haziran ayında yapmayı planlıyoruz. Burada hem ülkeler sanayi bağlamında, teknoloji bağlamında, COP'ta neleri görmek istiyor, bunlar tartışılacak ve önümüzdeki süreçte bakanlığımızın liderliğinde başta uluslararası kuruluşlarla ve diğer kurumlarla nasıl bir iş birliği yapılacak, bunlar tartışılacak" diye konuştu.