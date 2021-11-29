Sıfır otomobillere bir ayda üçüncü zam! Oto alımı yatırıma dönüştü!

Küresel çip krizi nedeniyle bayilerde satılacak araç kalmadığından sipariş listeleri oluşturulurken, bazı modellerde teslimat süreleri 6 ayı buluyor. Artan döviz kuruna paralel, teslimata kadar geçen bu sürede fiyatların sürekli artması, otomobili bir yatırım aracı haline getirdi. Birçok kişi, yatırım için oto alım-satımına yöneldi. Bu kişiler, bayilerin sipariş listesine adını yazdırıyor, teslimat sırası geldiğinde ise sıfır otomobili piyasa değerinin üzerinde satarak kar etmeye çalışıyor.

İKİNCİ ELDE BİR HAFTADA YÜZDE 16 ARTIŞ

23 Kasım'da dolar/TL kuru, 13'ü aşarak rekor tazelerken, Euro/TL ise 15 seviyesine çıkmıştı. Fiyatların artacağı beklentisi ile ev ve araba ilanları online ilan platformlarından çekilmişti. Panik havasını atlatan tüketici, yeniden aracını ilan sitelerine koydu. Ancak bu kez çok daha yüksek bir fiyatla.

Sadece son 24 saat içerisinde sahibinden.com'da 41 bin aracın fiyatı güncellendi. İkinci elde son bir haftada ortalama yüzde 16 fiyat artışı yaşandı. Ancak online sitelerde bu oran çok daha yüksek oldu.

Türkiye'nin en ulaşılabilir araçlarından biri olarak görülen 2020 model Renault Clio'yu 485 TL'den ilana koyan var. En donanımlı 2021 model Clio'nun liste fiyatı 355 bin TL. Yine benzer şekilde piyasada en çok tercih edilen modellerden Volkswagen Golf'ü dün 900 bin TL'den ilana koyan oldu. Bu aracın bayideki liste fiyatı ise 585 bin TL. Buna benzer örneklerin giderek çoğaldığı dikkati çekiyor.