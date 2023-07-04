Tiryakileri üzecek artış! Bir sigara grubu daha zamlandı - Son Dakika
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Tiryakileri üzecek artış! Bir sigara grubu daha zamlandı

04.07.2023 08:58

Sigara tiryakileri yeni haftaya zam haberi ile başladı. Geçen ay art arda gelen zamların ardından KT&G grubuna da bugünden itibaren 5 TL'lik zam yapılacak. Haziran ayının ilk haftasında PM grubu sigaralarına yapılan 5 TL'lik zam satış fiyatlarına da yansırken grubun en ucuz sigarası 37 TL, en pahalısı ise 43 TL olmuştu.

Sigara tiryakileri yeni haftaya zam haberi ile başladı. Geçen ay art arda gelen zamların ardından KT&G grubuna da bugünden itibaren 5 TL'lik zam yapılacak.

DİĞER GRUPLARA HAZİRAN AYINDA ZAM YAPILDI

Haziran ayının ilk haftasında PM grubu sigaralarına yapılan 5 TL'lik zam satış fiyatlarına da yansırken grubun en ucuz sigarası en ucuz sigarası 37 TL, en pahalısı ise 43 TL olmuştu. PM grubunun ardından 5 TL'lik bir zam da BAT grubu sigaralara gelmişti.

5 LİRALIK ARTIŞ VAR

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Bir gruba daha 5 TL zam geldi. Sigara fiyatları artmaya devam edecek" ifadeleri ile son zammın da haberini verdi. Buna göre KT&G grubuna 5 lira zam yapılacak. Fiyatlar bugünden itibaren raflara yansıyacak.

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Son Dakika Ekonomi Tiryakileri üzecek artış! Bir sigara grubu daha zamlandı - Son Dakika


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