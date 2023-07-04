Tiryakileri üzecek artış! Bir sigara grubu daha zamlandı

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Sigara tiryakileri yeni haftaya zam haberi ile başladı. Geçen ay art arda gelen zamların ardından KT&G grubuna da bugünden itibaren 5 TL'lik zam yapılacak.

DİĞER GRUPLARA HAZİRAN AYINDA ZAM YAPILDI

Haziran ayının ilk haftasında PM grubu sigaralarına yapılan 5 TL'lik zam satış fiyatlarına da yansırken grubun en ucuz sigarası en ucuz sigarası 37 TL, en pahalısı ise 43 TL olmuştu. PM grubunun ardından 5 TL'lik bir zam da BAT grubu sigaralara gelmişti.

5 LİRALIK ARTIŞ VAR

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Bir gruba daha 5 TL zam geldi. Sigara fiyatları artmaya devam edecek" ifadeleri ile son zammın da haberini verdi. Buna göre KT&G grubuna 5 lira zam yapılacak. Fiyatlar bugünden itibaren raflara yansıyacak.