Sigara ve alkol tüketicisine kötü haber! Bandrol zammı geliyor

Alkol ve sigaraya yeni yılda gelecek Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) zammına bir de 'bandrol' zammı eklendi. Bandrole en az yüzde 40, ÖTV'ye yüzde ise 28 zam olacak.

YENİ YILDA ÇİFTE ZAM

Şehir hastanelerini işleten CCN Grup'a devredilen içki ve sigara bandrollerine yıl başında yeni bir zam daha geleceği bildirildi. Yıl başında hem alkollü içecekler hem de sigaranın Özel Tüketim Vergisine (ÖTV) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında ayrıca artış yapılacağı için çifte zam olacak.

ENFLASYON BİNDE 5 YÜKSELECEK

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre bandrolün üretim maliyeti içindeki payının 6 kat artmış olacağı belirtilirken, yeni bandrol zammının sigara fiyatlarında 1 lira civarında bir zamma yol açacağı ifade edildi. Böyle bir zammın enflasyonu da binde 5 civarında yükselteceği hesaplandı. Yüzde 40'lık yeni bir zam durumunda 20 milyon dolarlık maliyet oluşacağı belirtildi.

Alkol ve sigaranın maktu ÖTV tutarları her 6 ayda bir Yİ-ÜFE oranında artırılıyor. İktidar geçen temmuz ayında oluşan yüzde 22.04'lük zammı enflasyonla mücadele gerekçesiyle uygulamamıştı. Temmuz'dan bu yana 5 ayda Yİ-ÜFE yüzde 23.77 oldu. 6 aylık Yİ-ÜFE'nin yüzde 28 olması ve zammın yansıtılması durumunda birçok sigarada maktu ÖTV tutarı nispi ÖTV'yi geçecek ve örneğin 18 liralık sigaralara 1.5 liralık ÖTV zammı yapılması zorunlu hale gelecek.