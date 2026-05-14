Sigorta Sektöründen Güçlü Performans - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sigorta Sektöründen Güçlü Performans

14.05.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TSB Başkanı Yaşar, sektörün öz kaynaklarının %63 büyüdüğünü ve milli gelirin 20 katı koruma sunduğunu açıkladı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, bu yılın ilk çeyreğinde sektörün öz kaynaklarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 büyüdüğünü belirterek, "Yaklaşık 500 milyar liraya ulaşan öz sermaye büyüklüğü ve güçlü reasürans desteği sayesinde sektörümüz, ülkemiz varlıklarına milli gelirin yaklaşık 20 katı büyüklüğünde bir koruma kapasitesi sunuyor." ifadesini kullandı.

TSB, yaptığı açıklamada 2026 yılı ilk çeyrek sektör sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre veriler, sigorta ve emeklilik sektörünün sigortalılara sağladığı koruma kapasitesini artırmayı sürdürürken güçlü öz kaynak yapısıyla ekonomiye güven vermeye devam ettiğini ortaya koydu.

Bununla birlikte, sektörün teknik sonuçları üzerindeki baskıların, sürdürülebilir büyüme açısından dikkatle yönetilmesi gereken önemli bir alan olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Ahmet Yaşar, sigorta sektörünün yalnızca finansal büyüklüğüyle değil, ekonomide üstlendiği koruma fonksiyonuyla da kritik bir rol oynadığını anlatarak, "2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre hayat dışı sigorta sektörümüzün prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 27 artış gösterdi. Sektörün temel branşları olan trafik, kasko ve yangın branşları dikkate alındığında ise artış oranı yüzde 20 seviyelerinin altına iniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Prim artışlarının enflasyonun altında kalmasının, sigorta primlerinde reel olarak gerilemeye işaret ettiğine dikkati çeken Yaşar, bu tablonun sektörün enflasyonla mücadele sürecine destek verirken sigortalılara daha erişilebilir fiyatlarla güçlü koruma sunmayı sürdürdüğünü gösterdiğini bildirdi.

"Yaklaşık 500 milyar liraya ulaşan öz sermaye büyüklüğü ve güçlü reasürans desteği var"

Yaşar, sektörün finansal dayanıklılığını güçlendirmeye devam ettiğine işaret ederek, şirketlerin öz kaynak yapısındaki büyümenin dikkat çekici seviyelere ulaştığını kaydetti.

İlk çeyrekte sektörün öz kaynaklarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 büyüdüğünü belirten Yaşar, "Yaklaşık 500 milyar liraya ulaşan öz sermaye büyüklüğü ve güçlü reasürans desteği sayesinde sektörümüz, ülkemiz varlıklarına milli gelirin yaklaşık 20 katı büyüklüğünde bir koruma kapasitesi sunuyor. Bu yapı, olası finansal dalgalanmalar ve büyük doğal afet riskleri karşısında sektörümüzün dayanıklılığını artırıyor." ifadelerini kullandı.

Yaşar, sektör karlılığının ağırlıklı olarak finansal gelirlerden beslenmesinin uzun vadede dikkatle yönetilmesi gereken bir unsur olduğuna işaret etti.

Hayat dışı sigorta şirketlerinde yatırım gelirleri hariç teknik zararın 2025 yılı ilk çeyreğinde 17 milyar lira seviyesinde olduğunu hatırlatan Yaşar, 2026 yılı ilk çeyreğinde bu rakamın yüzde 38 artışla 23,5 milyar liraya yükseldiğini kaydetti.

"Sektörümüz net karlılığını artırmayı başardı"

Küresel gelişmelerin ve enerji maliyetlerindeki yükselişin teknik sonuçlar üzerindeki baskıyı artırabileceğine dikkati çeken TSB Başkanı Yaşar, "İlk çeyrekte finansal gelirlerin desteğiyle sektörümüz net karlılığını artırmayı başardı. Ancak faaliyet giderlerindeki yüzde 47'lik artış, maliyet baskısının devam ettiğini gösteriyor. Sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme için teknik sonuçların güçlendirilmesi büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşar, sektörün mevcut riskleri yakından takip ettiğini ve teknik dengeyi güçlendirmeye yönelik adımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, sigorta sektörünün Türkiye'deki koruma açığının azaltılmasında stratejik bir rol üstlendiğini kaydetti.

Üstlenilen bu misyonun sürdürülebilir olması için hem teknik hem finansal açıdan dengeli ve sağlıklı bir büyüme yapısının korunmasının büyük önem taşıdığını aktaran Yaşar, "Sektörümüz, sigortalılarımızın menfaatlerini gözeten güçlü ve sürdürülebilir bir yapı için gerekli adımları atmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sigorta Sektöründen Güçlü Performans - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:35:07. #7.12#
SON DAKİKA: Sigorta Sektöründen Güçlü Performans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.