Sigorta Sektöründen Güçlü Performans

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, bu yılın ilk çeyreğinde sektörün öz kaynaklarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 büyüdüğünü belirterek, "Yaklaşık 500 milyar liraya ulaşan öz sermaye büyüklüğü ve güçlü reasürans desteği sayesinde sektörümüz, ülkemiz varlıklarına milli gelirin yaklaşık 20 katı büyüklüğünde bir koruma kapasitesi sunuyor." ifadesini kullandı.

TSB, yaptığı açıklamada 2026 yılı ilk çeyrek sektör sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre veriler, sigorta ve emeklilik sektörünün sigortalılara sağladığı koruma kapasitesini artırmayı sürdürürken güçlü öz kaynak yapısıyla ekonomiye güven vermeye devam ettiğini ortaya koydu.

Bununla birlikte, sektörün teknik sonuçları üzerindeki baskıların, sürdürülebilir büyüme açısından dikkatle yönetilmesi gereken önemli bir alan olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Ahmet Yaşar, sigorta sektörünün yalnızca finansal büyüklüğüyle değil, ekonomide üstlendiği koruma fonksiyonuyla da kritik bir rol oynadığını anlatarak, "2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre hayat dışı sigorta sektörümüzün prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 27 artış gösterdi. Sektörün temel branşları olan trafik, kasko ve yangın branşları dikkate alındığında ise artış oranı yüzde 20 seviyelerinin altına iniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Prim artışlarının enflasyonun altında kalmasının, sigorta primlerinde reel olarak gerilemeye işaret ettiğine dikkati çeken Yaşar, bu tablonun sektörün enflasyonla mücadele sürecine destek verirken sigortalılara daha erişilebilir fiyatlarla güçlü koruma sunmayı sürdürdüğünü gösterdiğini bildirdi.

"Yaklaşık 500 milyar liraya ulaşan öz sermaye büyüklüğü ve güçlü reasürans desteği var"

Yaşar, sektörün finansal dayanıklılığını güçlendirmeye devam ettiğine işaret ederek, şirketlerin öz kaynak yapısındaki büyümenin dikkat çekici seviyelere ulaştığını kaydetti.

İlk çeyrekte sektörün öz kaynaklarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 büyüdüğünü belirten Yaşar, "Yaklaşık 500 milyar liraya ulaşan öz sermaye büyüklüğü ve güçlü reasürans desteği sayesinde sektörümüz, ülkemiz varlıklarına milli gelirin yaklaşık 20 katı büyüklüğünde bir koruma kapasitesi sunuyor. Bu yapı, olası finansal dalgalanmalar ve büyük doğal afet riskleri karşısında sektörümüzün dayanıklılığını artırıyor." ifadelerini kullandı.

Yaşar, sektör karlılığının ağırlıklı olarak finansal gelirlerden beslenmesinin uzun vadede dikkatle yönetilmesi gereken bir unsur olduğuna işaret etti.

Hayat dışı sigorta şirketlerinde yatırım gelirleri hariç teknik zararın 2025 yılı ilk çeyreğinde 17 milyar lira seviyesinde olduğunu hatırlatan Yaşar, 2026 yılı ilk çeyreğinde bu rakamın yüzde 38 artışla 23,5 milyar liraya yükseldiğini kaydetti.

"Sektörümüz net karlılığını artırmayı başardı"

Küresel gelişmelerin ve enerji maliyetlerindeki yükselişin teknik sonuçlar üzerindeki baskıyı artırabileceğine dikkati çeken TSB Başkanı Yaşar, "İlk çeyrekte finansal gelirlerin desteğiyle sektörümüz net karlılığını artırmayı başardı. Ancak faaliyet giderlerindeki yüzde 47'lik artış, maliyet baskısının devam ettiğini gösteriyor. Sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme için teknik sonuçların güçlendirilmesi büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşar, sektörün mevcut riskleri yakından takip ettiğini ve teknik dengeyi güçlendirmeye yönelik adımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, sigorta sektörünün Türkiye'deki koruma açığının azaltılmasında stratejik bir rol üstlendiğini kaydetti.

Üstlenilen bu misyonun sürdürülebilir olması için hem teknik hem finansal açıdan dengeli ve sağlıklı bir büyüme yapısının korunmasının büyük önem taşıdığını aktaran Yaşar, "Sektörümüz, sigortalılarımızın menfaatlerini gözeten güçlü ve sürdürülebilir bir yapı için gerekli adımları atmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.