Sigorta Sektörünün Geleceği Masaya Yatırıldı

13.02.2026 16:56
Manisa TSO'da düzenlenen toplantıda sigorta sektörünün dijital dönüşümü ve stratejik adımları tartışıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Sigorta Sektörünün Yeni Dönem Yol Haritası" toplantısında, sektörün geleceğine yönelik stratejik adımlar ve dijital dönüşüm süreci masaya yatırıldı.

Manisa TSO, sigorta sektörünün mevcut durumu ve geleceğine ilişkin stratejik başlıkların değerlendirildiği "Sigorta Sektörünün Yeni Dönem Yol Haritası" toplantısına ev sahipliği yaptı. Manisa TSO hizmet binasında gerçekleştirilen program, sektörün önde gelen kurum ve temsilcilerini bir araya getirdi. Program kapsamında sigorta sektörünün güncel sorunları, mevzuat ve uygulama süreçleri, dijitalleşme çalışmaları, müşteri deneyimi yönetimi, yapay zeka uygulamaları ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar, sektörün gelişimine katkı sağlayacak stratejik adımlar üzerine görüş alışverişinde bulunarak, kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantıda özellikle dijital dönüşüm sürecinin sektöre etkileri, veri temelli karar alma mekanizmaları, yapay zeka destekli uygulamaların verimlilik ve müşteri memnuniyetine katkısı ile sürdürülebilir sigortacılık anlayışının önemi vurgulandı. Ayrıca sektör paydaşları arasında koordinasyonun artırılması, ortak bakış açısının geliştirilmesi ve güçlü bir iletişim ağı oluşturulmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

Stratejik bilgi paylaşımını teşvik eden program, sigorta sektörünün geleceğine yönelik vizyoner yaklaşımların tartışıldığı önemli bir platform oldu. Katılımcılar, sektörün daha sağlam adımlarla ilerleyebilmesi için ortak akıl ve iş birliği kültürünün güçlendirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Toplantıya; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) temsilcileri Mehmet Fatih Bozkurt ve Yunus Emre Pehlivan, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut ve Başkan Yardımcısı Ersoy Kocamanoğlu, TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez, TARSİM temsilcisi Müjdat Çubukçu, TÜSAF temsilcisi Adnan Çelik, Türkiye Sigorta Birliği temsilcisi Murat Polat ve DASK temsilcisi Cem Saatçi konuşmacı olarak katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Sigorta Sektörünün Geleceği Masaya Yatırıldı
