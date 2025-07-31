Sigortam.net 25. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Ekonomi

Sigortam.net 25. Yılını Kutladı

31.07.2025 16:21
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Sigortam.net, 25. yılını müşterilerinin deneyimleriyle kutladı, video ile başarılarını paylaştı.

Sigortam.net, 25. kuruluş yıl dönümünü müşterilerinin deneyimlerine yer verilen özel bir video ile kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 10 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren Sigortam.net, 25. yılını özel bir videoyla kutluyor. Videoda Sigortam.net kullanıcıları, markayla yaşadıkları deneyimleri paylaşarak hem markanın güven veren hizmet anlayışına hem de teknolojiyle birleşen müşteri odaklı yaklaşımını anlatan gerçek kullanıcı deneyimlerine yer verdi.

Röportajlarda, Sigortam.net'in hayatı kolaylaştıran, pratik ve erişilebilir çözümler sunduğuna dikkati çekilirken, dakikalar içinde karşılaştırmalı teklif alma süreci, 7 gün 24 saat ulaşılabilir olma, hasar anında 3 saniyede ulaşılabilirlik ve kullanıcı dostu yapısıyla öne çıkan platform, müşterilerin gözünde destekleyici, açıklayıcı ve samimi bir yol arkadaşı olarak da konumlanıyor.

Kullanıcılar, hizmet kalitesinin yıllar içinde istikrarlı şekilde sürdüğünü vurgularken, markanın sunduğu açıklayıcı bilgilendirme ve güçlü müşteri desteğiyle sigortacılıkla ilk kez tanışanlar için bile güvenli bir deneyim sunduğunu ifade ediyor.

Haftanın her günü, 24 saat ulaşılabilir olması, zaman ve bütçe açısından avantaj sağlaması ve tüm bilgilerin tek bir sayfada sunulması gibi özellikler, markanın teknolojiyle güveni bir arada sunma misyonunu da ortaya koyuyor.

"Müşteri yorumları bizim için her zaman çok değerli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sigortam.net Üst Yöneticisi (CEO) Ataman Kalkan, 25 yıl önce dijital sigortacılığın temellerini atarken, önceliklerinin her zaman müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak olduğunu belirtti.

Kalkan, milyonlarca kullanıcıya ulaşan bir platform olarak, sektöre yön veren dijital bir ekosistem inşa ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"25. yılımızı kutlarken müşterilerimizin samimi ifadeleriyle bu çalışmalarımızın karşılık bulduğunu görmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Müşteri yorumları bizim için her zaman çok değerli. Onların geri bildirimleriyle işimizi geliştirmeye devam ediyor, gelişimin merkezine müşterilerimizi koyuyoruz. Bu yaklaşımımızı her zaman sürdüreceğiz. Bu vesileyle müşterilerimizle yüz yüze gelmek, onların görüşlerini birebir dinlemek benim için ayrıca çok keyifli ve anlamlıydı. Müşterilerimizin güvenine layık olmak için aynı özenle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sigortam.net 25. Yılını Kutladı - Son Dakika

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