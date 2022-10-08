Siirt ekonomi: Bakan Nebati Siirt'te esnafı ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Siirt kent merkezinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Siirt'te gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kent merkezindeki esnafını gezdi. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Nebati, esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Bakan Nebati daha sonra Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaret etti. Oda girişinde Bakan Nebati'yi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu ve oda üyeleri karşıladı. Bakan Nebati, 6'ıncı kez Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STS) Başkanlığına seçilen Güven Kuzu'yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Buradaki ziyaretini tamamlayan Bakan Nebati Siirt Valiliğini ziyaret etti. Valilik girişinde Bakan Nebati'yi vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları karşıladı. Bakan Nebati valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçerek Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'ndan kent genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Nebati'ye ziyaret sırasında Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Ak Parti Milletvekili Osman Ören ve protokol üyeleri eşlik etti. - SİİRT