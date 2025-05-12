Siirt-Kurtalan Demiryolu Hattı Projesi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "34 kilometrelik Siirt- Kurtalan Hattı ile Siirt'in merkezine kadar demir yolunu getirmiş olacağız. Böylece Siirt il merkezi ulusal demir yolu ağına da bağlanmış olacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, 2025 yılı yatırım programına alınan Siirt-Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Yolçatı-Diyarbakır-Kurtalan Hattı'nın devamı olacak Siirt-Kurtalan demir yolunun saatte 160 kilometre hıza uygun projelendirildiğini ifade etti. Uraloğlu, "34 kilometrelik Siirt-Kurtalan Hattı ile Siirt'in merkezine kadar demir yolunu getirmiş olacağız. Böylece Siirt il merkezi ulusal demir yolu ağına da bağlanmış olacak. Hat kapsamında Kurtalan İstasyonu, Havaalanı ve Üniversite İstasyonu ile Siirt İstasyonu'nu inşa edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'61 BİN METRE UZUNLUĞUNDA HAT SERİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Çalışmalar kapsamında toplam 15 bin 574 metre uzunluğunda 6 tünel, 11 bin 690 metre uzunluğunda 12 kaçış tüneli ile 1523 metrelik 2 aç-kapa tünel yapımı planladıklarını kaydeden Uraloğlu, "Hat kapsamında toplam uzunluğu 597 metre olan 2 viyadük ile 7 üst geçit ve 6 üst geçit de inşa edeceğiz. 61 bin metre uzunluğunda hat serimi gerçekleştireceğiz. İnşa edilecek tünel ve viyadüklerle bölgedeki ulaşım daha hızlı ve güvenli hale gelecek" ifadelerini kullandı.

'DEMİR YOLU PROJESİ İLE LİMANLARA BAĞLANTI SAĞLANACAK'

Söz konusu hattın Siirt'in ulaşım altyapısını güçlendireceğini vurgulayan Uraloğlu, ekonomik, ticari ve turistik faaliyetlere de önemli katkılar sağlayacağını bildirdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınmakta olan illeri arasında yer alan Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 128 iş yeri ile metal, gıda, makine hazır giyim sektörlerinde 85 sanayi tesisi bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, 2021 yılında ise Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisinin de Siirt'te kurulduğunu anımsattı. Uraloğlu, "Demir yolu projesi ile hem sanayi ve tarım ürünleri iç ve batı bölgelere taşınacak hem de limanlara bağlantı sağlanacak. Demir yolu sayesinde kara yolu ile yapılan taşımacılığı azaltarak daha ekonomik, emniyetli ve çevreci bir ulaşım alternatifi sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Ayrıca Yolçatı-Diyarbakır-Kurtalan ve Diyarbakır-Mazıdağ hattını modernize ederek dizayn hızını saatte 160 kilometreye çıkaracaklarını belirten Uraloğlu, "Diyarbakır- Mazıdağı arasındaki demir yolunun güneydeki Mardin'e bağlanması amacıyla Diyarbakır-Mardin demir yolu etüt ve proje çalışmalarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.