 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Siirt'te Antifriz Kullanımının Önemi Vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te Antifriz Kullanımının Önemi Vurgulandı

Siirt Sanayi Sitesi esnaflarından Musa Anıl Yıldız, araçların motor soğutma sisteminin donmasını engelleyen antifriz kullanımının önemine dikkat çekti. Yıldız, antifrizin eksikliği durumunda araç sahiplerinin 20 bin liraya kadar masrafla karşılaşabileceğini belirtti. Ayrıca, kış aylarında antifrizin yanı sıra polen filtresinin de düzenli olarak değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Siirt\'te Antifriz Kullanımının Önemi Vurgulandı
11.01.2024 - 13:46,
Abone Ol

Siirt'te, araç ustası soğuk havaların etkisiyle araçların motor soğutma sisteminin donmasını engelleyen 700 liralık antifrizden kaçmanın bedeli 20 bin liraya kadar çıkan masrafla karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

Havaların soğumasıyla birlikte araç sahiplerine antifriz seviyelerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve eksilmesi durumunda eklemeleri konusunda uyarılarda bulunan Siirt Sanayi Sitesi esnaflarından Musa Anıl Yıldız, kış mevsimlerinde yapılması gereken en önemli bakımın antifriz olduğunu söyledi.

Motor suyunun donmaması, hortumların patlamaması, çürümemesi ve metal parçaların paslanmaması için antifrizin en önemli etkenlerden biri olduğunu altını çizen Yıldız, antifriz dökülmediği takdirde motor suları donacağını, devridaim pompanın donarak kullanılamaz hale gelip yüksek meblağlarda masraf çıkacağına dikkat çekti.

Antifrizin bir diğer özelliği ise -56 dereceye kadar soğukluğa dayanıklı olması olduğunu aktaran Yıldız, "Kış aylarında yapılması gereken bir diğer önemli bakım ise polen filtresidir. Bilindiği üzere kış aylarında arabamızın içini sıcak tutabilmemiz ve camların buharlanmaması için sürekli kaloriferi çalıştırırız. Kalorifer ise polen filtresine bağlı olduğu için değişmediği takdirde bizlere kötü hastalıklar yaşatabilir. Çünkü dışarıdan gelen pis havayı polen filtresi tutuyor. Bu saydığımız parçalar olan antifriz ve polen filtresinin değişimi yaklaşık 600 – 700 TL arasındadır. Bunları değiştirmediğimiz takdirde en az 15 - 20 bin TL arasında bir maddi zarara girmiş oluruz. Bunları değiştirdiğimiz takdirde ise aracımızın ve parçalarının ömrünü uzatırız" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Anıl Yıldız, Siirt, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt'te Antifriz Kullanımının Önemi Vurgulandı - Son Dakika


14:10
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44
Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19
Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15
Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:53
Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü
12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş

Son Dakika
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44 Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19 Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15 Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:53 Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36 Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 14:40:07. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'te Antifriz Kullanımının Önemi Vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement