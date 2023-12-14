Siirt'te arıcılara bin 50 adet polen tuzaklı kovan dağıtıldı

SİİRT - Siirt'te 35 arıcı ailesine 'Polen Tuzaklı Kovan Desteği Projesi' çerçevesinde bin 50 adet kovan dağıtıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Siirt Arı Yetiştiriciliği Birliği tarafından Siirt Valiliği tarafından da desteklenen 'Polen Tuzaklı Kovan Desteği Projesi' Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Arıcılığın geliştirilmesi yönünde projelerin devam edeceğini belirten Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya; "Bugünkü dağıtım töreninde 35 üreticimizi sevindireceğiz. Bir milyon lira tutarında bu projeyi hayata geçiriyoruz hep birlikte. Bu vesileyle öncelikle şunu ifade etmem gerekiyor ki bize bütün bu çalışmalarımızda destek veren her zaman bizim yanımızda olan, arkamızda olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımızı arz ediyorum. 35 aracımıza bin 50 adet polen tuzaklı kovan dağıtılacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İlimiz ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sağlayan aracılığın geliştirilmesine yönelik projelerimizin devam edeceğini buradan ifade ediyoruz" dedi.

Dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Arıcılar Birliği Müdürü Beşir Efe; "Bu tür projelerin arıcılığa büyük desteği vardır. Projelerin devamını diliyorum" diye konuştu.

30 adet kovan verilen arıcı Naci Adıgeçen ise; "Valimizin ve tarım birliğimizin dağıttığı kovanlardan faydalandık. Kendilerine ve katkı sağlayan tüm birliklerimize ve devletimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.