Siirt'te halı yıkamacılarda bayram yoğunluğu - Son Dakika
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Siirt'te halı yıkamacılarda bayram yoğunluğu

19.04.2022 10:05
Siirt'te halı yıkamacılarda bayram yoğunluğu

Baharın gelmesi ve Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla Siirt'te halı yıkamacılarda iş yoğunluğu arttı.

Baharın gelmesi ve Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla Siirt'te halı yıkamacılarda iş yoğunluğu arttı.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala evlerde bayram temizliği başladı. Vatandaşlar detaylı temizlik girişimlerine girerken, en önemli unsurlarından olan halı temizliği telaşı yaşanıyor. Vatandaşların bu telaşı halı yıkamacılarda iş hareketliliğine de yansıdı. Gelen siparişlerden oldukça memnun olduklarını dile getiren halı yıkama sahibi Cahit Aksu, baharın gelmesi ve bayram temizliğinin tek bir seferde yapılması nedeniyle yoğunluğun daha da artacağını beklediklerini söyledi.

Bu sene havaların soğuk geçmesi ve yazın geç gelmesi nedeniyle sezonu geç açtıklarını, bayramın yaklaşması ile işlerinin iyice açıldığını ifade eden Aksu, "Yıllardır Siirt'te hizmet vermekteyiz. Hem baharın hem de bayramın gelişiyle aşırı bir yoğunluğumuz var. Halkımıza da bu yoğunluktan dolayı teşekkür ederiz. Hizmetimiz 7 gün 24 saat devam etmektedir. Evlere ücretsiz servis ve ücretsiz teslimatta bulunmaktayız. İşlerimizin yoğunluğundan dolayı çok mutluyuz. İnşallah böyle de devam eder. Şimdiden herkesin gelecek Ramazan Bayramını kutluyoruz" dedi.

Halılarını yıkamaya getiren Mahfuz Dündar adlı müşteri, Siirtli vatandaşların balkon ve damlarında halı yıkama kültürünün yok olduğunu, yok olan kültürle beraber ev halkının açılan halı yıkama yerlerini halılarını vererek rahata kavuştuklarını ifade etti. Dündar, "Baharın gelmesiyle Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla halılarımızı yıkamaya getirdik. Temizlik ve hijyenden dolayı kendilerine teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - SİİRT

Siirt'te halı yıkamacılarda bayram yoğunluğu
Siirt'te halı yıkamacılarda bayram yoğunluğu
Siirt'te halı yıkamacılarda bayram yoğunluğu
Siirt'te halı yıkamacılarda bayram yoğunluğu
Siirt'te halı yıkamacılarda bayram yoğunluğu
Siirt'te halı yıkamacılarda bayram yoğunluğu
Siirt'te halı yıkamacılarda bayram yoğunluğu

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Ramazan Bayramı, Bayram, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siirt'te halı yıkamacılarda bayram yoğunluğu - Son Dakika


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