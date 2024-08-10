Ekonomi

Siirt'te iklim değişikliği sebebiyle fıstık rekoltesinde düşüş bekleniyor

SİİRT - Siirt'te iklim değişikliği nedeniyle bu yıl fıstık rekoltesinde düşüş bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan dolayı fıstığın verim sezonu olmasına rağmen ilkbahar mevsimindeki düzensizlikten ve ağaçlardaki psiladan dolayı düşük rekolte bekleniyor.

Fıstık ağaçlarının bu sene verimlerinin düşük olduğunu belirten çiftçi Levent Başaran, ilkbahar mevsiminin düzenli geçmemesi sebebiyle fıstık tanelerinde düşürme olduğunu ve fıstıkların istedikleri gibi gelişim göstermediğini söyledi.

Eylül ayının 15'inden sonra fıstıkları toplamaya başlayacaklarını ifade eden Başaran, "Fıstıklarımızın geçen seneye göre verimleri çok düşüktür, beklentimiz bu şekildedir. 10 dönüme yakın bağımız var. Bu bağda geçen senelere göre bir ton rekolte alırken bu sene 300-350 kiloya yakın beklentimiz var. Psila olsun, iklim olsun bu sene ilkbahar iklimi istediğimiz gibi geçmeyince fıstıklarda verim düşüklüğü çok oldu. Diğer çiftçi arkadaşlarımıza da soruyoruz. Sadece kendi bağımız için değil, diğer çiftçi arkadaşlarımıza da danışıyoruz. Bu sene onlarda da aynı şeyi yaşıyorlar. Boş oranlarının çok olduklarını söylüyorlar" dedi.

(STK-RK-SO-E)