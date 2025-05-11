Siirt\'te İlk Mercimek Hasadı Yapıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yılın ilk mercimek hasadı yapıldı.
Güneydoğunun önemli hububat merkezlerinden biri olan Siirt'te kırmızı mercimek hasadına başlandı. Tulumtaş köyünde yapılan hasatta çiftçiler, düzensiz yağışlar nedeniyle mercimek boyunun geçen yıllara göre daha kısa kaldığını söyledi. - SİİRT
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