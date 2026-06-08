Siirt'te Mercimek Hasadı Başladı - Son Dakika
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Siirt'te Mercimek Hasadı Başladı

Siirt\'te Mercimek Hasadı Başladı
08.06.2026 11:09
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde mercimek hasadı başladı; yağışlar çiftçiyi umutlandırdı.

Siirtli çiftçiler, 2026 sezonu mercimek hasadına başladı. Bölgenin tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Kurtalan ilçesindeki Garzan Ovası'nda hummalı bir çalışma yürütülürken, sezon boyunca etkili olan yağışlar çiftçinin verim beklentisini yükseltti.

Siirt genelinde hububat ve baklagil üretiminde önemli bir yere sahip olan Garzan Ovası'nda mercimek hasadı için tarlaya giren üreticiler, biçerdöverlerin yardımıyla ürünlerini toplamaya başladı. Yağışlı geçen kış ve ilkbahar döneminin toprak verimliliğine olumlu yansıdığını belirten bölge çiftçileri, bu yılki rekolteden oldukça umutlu olduklarını ifade etti.

"Yağışlar verimi artırdı"

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen üreticiler, mevsimsel yağışların zamanında düşmesinin mercimek kalitesini ve tanelerin gelişimini doğrudan etkilediğini vurguladı. Tarla sahipleri, "Bu yıl beklediğimizin üzerinde bir gelişme oldu. Yağışlar bereket getirdi. Şu an yaptığımız hasattan elde ettiğimiz ürünün hem kalitesinden hem de miktarından memnunuz. Emeğimizin karşılığını almayı umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bölge ekonomisi için kritik öneme sahip olan mercimek hasadının önümüzdeki günlerde tüm hızıyla devam etmesi ve elde edilen ürünlerin çevre illerdeki pazarlara ulaştırılması bekleniyor. - SİİRT

Kaynak: İHA

Kurtalan, Ekonomi, Siirt, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt'te Mercimek Hasadı Başladı - Son Dakika

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