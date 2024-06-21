Ekonomi

Siirt'te öğrenciler günde 6 bin ekmek üretiyor

SİİRT - Siirt'te, Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan tesiste öğrenciler, günlük 6 bin ekmek üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde 100 meslek lisesine fırın atölyesi kapsamında, Yiyecek-İçecek Bölümü öğrencileri Siirt Belediyesine ait Halk Ekmek Satış noktası başta olmak üzere okul pansiyonlarının ekmek ihtiyacını karşılıyor. Öğrenciler hem usta öğreticilerden ekmek yapımını öğrenerek üretime, hem de aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Garip Teymur, tesisin öğrencilerin mesleki gelişimi için büyük önem taşıdığını belirtti. Teymur; "Görmüş olduğunuz işletmede gün içerisinde gerek halk ekmek için gerekse il dışından gelip pansiyonlarımızda ikamet eden öğrencilerimiz için binlerce ekmek üretiyoruz. İlimizde bulunan bütün pansiyonlarımızın ekmekleri şu an içinde bulunduğumuz tesiste karşılanıyor. Tesisimizde 2 vardiya halinde 4 usta öğreticimiz ve öğrencilerimiz çalışıyor. Öğrencilerimiz ve usta öğreticilerimiz tesiste ki üretim aşamalarının tamamında aktif olarak görev alıyorlar. Bununla beraber alan öğretmenleri biz de üretim sürecinin en önemli parçalarından biridir. Tesisimiz yaklaşık 2 yıldır üretim aşamasındadır. Bulunla beraber ekonomimize ciddi bir katkı yaptığımızı düşünüyoruz. Çünkü çocuklarımız burada hem üretimin tamamında rol alırken aynı zamanda kendileri ve aileleri için de bir ekonomik kazanç elde ediyorlar. Bununla beraber bu işin okulunu okuyup diplomasını alıyorlar. Bu iş için iş yeri açma belgesi alıyorlar. Uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar alıyorlar. Aynı zamanda küçük yaşlarda hem mesleğini icra ederken bir de yanında emeğinin karşılığını alıyorlar." dedi.

Tesisimizin, ilimize ciddi bir katma değeri olduğunu düşünüyoruz.

İlerleyen zamanlarda talep ve ihtiyaca göre tesisi büyütebileceklerini belirten Teymur; " Günlük 6 bin ekmek üretiliyor. Aynı zamanda daha küçük roll ekmeklerimiz yani 50 gram ve 100 gram dediğimiz yuvarlak ekmekleri de üretiyoruz. Bunları da okul pansiyonlarına gönderiyoruz. Küçük ekmekleri üretmemizin en önemli sebeplerinden biri, oradaki israfı önlemektir. Çünkü bir bütün ekmeği gönderdiğimizde tüketimden arta kalan ekmeğin geri dönüşümüyle, 50 gram veya 100 gram ürettiğimiz ekmeklerdeki geri dönüşüm aynı nitelikte olmayabiliyor. Bu anlamda özellikle okul pansiyonlarımıza biz 50 veya 100 gram rol ekmeklerimizi gönderiyoruz. Üretmiş olduğumuz 200 gramlık ekmeklerin tamamını belediyemize teslim ediyoruz. Belediyemizde ilimizin çeşitli noktaları da bulunan büfelerinde, satış noktalarında bu ekmeğimizi halkımıza ulaştırıyor." şeklinde konuştu.

Tesiste çalışan öğrenci Ömer Aydan; "Hem okuyorum hem fırıncılık mesleğini öğreniyorum hem de maddi olarak aileme destek veriyorum. Burada günde 5 bine yakın ekmek çıkarıyoruz." dedi.