Siirt'te öğrenciler günde 6 bin ekmek üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Siirt'te öğrenciler günde 6 bin ekmek üretiyor

Siirt'te, Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan tesiste öğrenciler, günlük 6 bin ekmek üretiyor. Milli Eğitim Bakanlığının meslek lisesine fırın atölyesi desteği ile öğrenciler, Siirt Belediyesi ve okul pansiyonlarının ekmek ihtiyacını karşılıyor. Öğrenciler hem mesleki gelişim sağlıyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

21.06.2024 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te öğrenciler günde 6 bin ekmek üretiyor

SİİRT - Siirt'te, Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan tesiste öğrenciler, günlük 6 bin ekmek üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde 100 meslek lisesine fırın atölyesi kapsamında, Yiyecek-İçecek Bölümü öğrencileri Siirt Belediyesine ait Halk Ekmek Satış noktası başta olmak üzere okul pansiyonlarının ekmek ihtiyacını karşılıyor. Öğrenciler hem usta öğreticilerden ekmek yapımını öğrenerek üretime, hem de aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Garip Teymur, tesisin öğrencilerin mesleki gelişimi için büyük önem taşıdığını belirtti. Teymur; "Görmüş olduğunuz işletmede gün içerisinde gerek halk ekmek için gerekse il dışından gelip pansiyonlarımızda ikamet eden öğrencilerimiz için binlerce ekmek üretiyoruz. İlimizde bulunan bütün pansiyonlarımızın ekmekleri şu an içinde bulunduğumuz tesiste karşılanıyor. Tesisimizde 2 vardiya halinde 4 usta öğreticimiz ve öğrencilerimiz çalışıyor. Öğrencilerimiz ve usta öğreticilerimiz tesiste ki üretim aşamalarının tamamında aktif olarak görev alıyorlar. Bununla beraber alan öğretmenleri biz de üretim sürecinin en önemli parçalarından biridir. Tesisimiz yaklaşık 2 yıldır üretim aşamasındadır. Bulunla beraber ekonomimize ciddi bir katkı yaptığımızı düşünüyoruz. Çünkü çocuklarımız burada hem üretimin tamamında rol alırken aynı zamanda kendileri ve aileleri için de bir ekonomik kazanç elde ediyorlar. Bununla beraber bu işin okulunu okuyup diplomasını alıyorlar. Bu iş için iş yeri açma belgesi alıyorlar. Uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar alıyorlar. Aynı zamanda küçük yaşlarda hem mesleğini icra ederken bir de yanında emeğinin karşılığını alıyorlar." dedi.

Tesisimizin, ilimize ciddi bir katma değeri olduğunu düşünüyoruz.

İlerleyen zamanlarda talep ve ihtiyaca göre tesisi büyütebileceklerini belirten Teymur; " Günlük 6 bin ekmek üretiliyor. Aynı zamanda daha küçük roll ekmeklerimiz yani 50 gram ve 100 gram dediğimiz yuvarlak ekmekleri de üretiyoruz. Bunları da okul pansiyonlarına gönderiyoruz. Küçük ekmekleri üretmemizin en önemli sebeplerinden biri, oradaki israfı önlemektir. Çünkü bir bütün ekmeği gönderdiğimizde tüketimden arta kalan ekmeğin geri dönüşümüyle, 50 gram veya 100 gram ürettiğimiz ekmeklerdeki geri dönüşüm aynı nitelikte olmayabiliyor. Bu anlamda özellikle okul pansiyonlarımıza biz 50 veya 100 gram rol ekmeklerimizi gönderiyoruz. Üretmiş olduğumuz 200 gramlık ekmeklerin tamamını belediyemize teslim ediyoruz. Belediyemizde ilimizin çeşitli noktaları da bulunan büfelerinde, satış noktalarında bu ekmeğimizi halkımıza ulaştırıyor." şeklinde konuştu.

Tesiste çalışan öğrenci Ömer Aydan; "Hem okuyorum hem fırıncılık mesleğini öğreniyorum hem de maddi olarak aileme destek veriyorum. Burada günde 5 bine yakın ekmek çıkarıyoruz." dedi.

Kaynak: İHA

Siirt Belediyesi, Anadolu Lisesi, Abdülhamid Han, Ekmek, Siirt, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt'te öğrenciler günde 6 bin ekmek üretiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:47 Diyarbakır’daki yangından kahreden görüntü Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
11:28 Ermenistan, Filistin Devleti’ni resmen tanıdı Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
11:17 Rakam öyle böyle değil Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi Rakam öyle böyle değil! Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi
03:55 Diyarbakır ve Mardin’de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yaralandı Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 44 kişi yaralandı
02:36 Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı’ya dayak Dövdükten sonra restoranın önüne attılar Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı'ya dayak! Dövdükten sonra restoranın önüne attılar
10:57 Kenya’da vergi isyanı Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
10:46 Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış! Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti
09:44 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
09:27 Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı
08:43 Diyarbakır ve Mardin’de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
08:40 Kan donduran görüntü Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti Kan donduran görüntü! Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti
00:02 EURO 2024’te İspanya, İtalya’yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
23:04 Portekiz’in yıldızından Arda Güler’e olay sözler: Fikrim yok Portekiz'in yıldızından Arda Güler'e olay sözler: Fikrim yok
22:52 Eylem Tok’un ABD’ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi Eylem Tok'un ABD'ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 13:07:44. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te öğrenciler günde 6 bin ekmek üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement