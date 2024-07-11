Siirt'te Salep Üretim Projesi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Siirt'te Salep Üretim Projesi Başladı

Siirt Valiliği ve Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından finans desteğiyle 'Siirt'te Salep Üretim Projesi' başlatıldı. Proje kapsamında uygun çeşitlerin tespiti ve yetiştiriciliği için Diyarbakır'ın Ergani ilçesine ziyaret düzenlendi.

11.07.2024 15:11
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Siirt'te yabani formda sıklıkla rastlanan salep bitkisinin üretimine yönelik çalışmalar başladı.

Siirt Valiliğinin finans desteği ile Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Siirt'te Salep Üretim Projesi" uygulanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Proje kapsamında uygun çeşitlerin tespiti ve yetiştiriciliğinin yerinde görülmesi için Siirt ili ile aynı iklim şartlarına sahip olup 3 yıldır salep yetiştiriciliği konusunda proje yapan Diyarbakır'ın Ergani ilçesine Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret düzenlenerek detaylı bilgiler alındı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Siirt'te Salep Üretim Projesi Başladı - Son Dakika

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