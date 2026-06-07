Siirt Üniversitesi\'nde Fıstık Üretimi ve Eğitimi

Siirt Üniversitesi Fıstık Üretim Serası'nda hem sertifikalı fidan üretimi yapılıyor hem de öğrencilere uygulamalı eğitim veriliyor.

İl genelinde yaklaşık 400 bin dekarlık alanda yetiştirilen ve yıllık yaklaşık 30 bin ton üretilen Siirt fıstığının geliştirilmesine yönelik olarak Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde çalışma yürütülüyor.

Bu çalışmalar kapsamında 2 yıl önce 120 metrekarelik alana kurulan fıstık üretim serasında Bahçe Bitkileri Bölümü'nde eğitim gören 45 öğrenci, uygulamalı eğitim alıyor, üreticilere de kaliteli ve sertifikalı fidan desteği sağlanıyor.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Behcet İnal, AA muhabirine, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren serada sertifikalı fidan üretimi gerçekleştirildiğini belirtti.

Serada üreticilere güzel hizmet verildiğini anlatan İnal, üniversitenin tarım ve hayvancılık alanında ihtisas üniversitesi olduğunu söyledi. İnal, şunları kaydetti:

"Seramız öğrencilerimiz için bazen bir eğitim sahası bazen akademisyenler için AR-GE sahası olabilmekte. Ticari çeşit ihtiyacı duyan çiftçilerimiz ve üreticilerimiz için de bir üretim merkezidir. Üniversitemiz tarım ve hayvancılıkta ihtisaslaşma kapsamında faaliyet göstermektedir. Ana materyali de fıstıktır. Fıstık fidanı ihtisas koordinatörlüğümüzün desteğiyle yaklaşık 2 yıldır yoğun bir şekilde üretimi gerçekleştirilmektedir. Seramız yaklaşık 40 bin fidan üretim kapasitesine sahiptir. Şu ana kadar bunun 12 ile 13 binini gerçekleştirdik, hedefimiz üretimi 40 binin üzerine çıkarmaktır. Üreticilerimizi ve çiftçilerimizi seramızı ziyaret etmeye davet ediyorum."

"Fıstık çeşitlerinden oluşturulan bahçelerle ileride genetik materyal çeşitliliği sağlanacaktır"

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi ve Bağcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Nevzat Aslan da serada üretilen sertifikalı fıstık fidanının piyasa koşullarının altında fiyatla çiftçilere satıldığını söyledi.

Seradaki temel amacın doğru ve sertifikalı fıstık fidanı üretmek ve öğrencilere bu konuda eğitmek olduğunu dile getiren Aslan, "Çiftçilerimiz zaman zaman yanlış materyallerden üretilmiş fidanlar kullanabilmekte ve bunun sonucunda ciddi kayıplar yaşayabilmektedir. Fıstık uzun ömürlü bir bitkidir ve başlangıçta yapılan hataların telafisi yıllar alabilmektedir." diye konuştu.

Aslan, serada farklı türler üzerinde çalışmalar yapıldığını belirterek, ağırlıklı olarak buttum ve Siirt fıstığı tohumlarından fidan üretildiğini dile getirdi.

İhtisaslaşma kapsamında uzun yıllar bölgeye hizmet edecek projeler yürütüldüğünü anlatan Aslan, "Damızlık bahçe kurulumu çalışmaları başlatıldı ve Tarım ve Orman Bakanlığı denetiminde ilerliyor, ayrıca farklı anaçlarla tesis edilmiş bahçeler ve fıstık ormanı oluşturma çalışmaları da sürüyor. Farklı fıstık çeşitlerinden oluşturulan bahçelerle ileride genetik materyal çeşitliliği sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçe Bitkileri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Leyla Kayra ise ailesinin Kurtalan ilçesinde fıstık bahçeleri bulunduğunu, bundan dolayı bu bölümü tercih ettiğini söyledi.

Derslerde daha önce de uygulamalara katıldıklarını ifade eden Kayra, "Hocamız, serada aşı örneklerini gösterdi." dedi.

Bahçe Bitkileri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Mehmet Gül de fıstık yetiştiriciliğini öğrenmek amacıyla bölümü tercih ettiğini belirterek, uygulama alanlarında fıstığın yetiştirilmesi, üretimi, pazarlanması ve aşılama teknikleri konusunda bilgi edindiğini kaydetti.