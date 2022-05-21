Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, OSB'de yatırımcılarla görüştü - Son Dakika
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, OSB'de yatırımcılarla görüştü

21.05.2022 13:47
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, OSB'de yatırımcılarla görüştü

Siirt'te üretim ve istihdam olanaklarının artması için kamunun tüm imkanlarını seferber ederek, girişimcilere her türlü desteği veren Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren tekstil fabrikalarını ziyaret etti.

Siirt'te üretim ve istihdam olanaklarının artması için kamunun tüm imkanlarını seferber ederek, girişimcilere her türlü desteği veren Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren tekstil fabrikalarını ziyaret etti. Yatırımcıların sorun, talep ve beklentilerini dinledi. İşletme yetkilileriyle görüşerek, atölyeleri gezen Vali Hacıbektaşooğlu, çalışanlarla sohbet etti.

Teşvik sisteminde sağlanan avantajlı desteklerle Siirt'i tekstil sektöründe cazibeli bir noktaya taşımak için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Organize Sanayi Bölgemizde eğitim, tekstil, inşaat, temizlik ürünleri, gıda ve maden üretimi alanlarında toplamda 28 yatırımcı kuruluşun üretim faaliyetlerinin devam ettiğini, şuan bin 500 kişiye istihdam sağlandığını, Organize Sanayi Bölgemizde inşaat süreçleri devam eden yatırımcı kuruluşlarımızın tamamlanarak, hizmete girmesiyle birlikte 3 bin 500 kişiye istihdam olanağı sağlanacaktır" dedi. - SİİRT

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, OSB'de yatırımcılarla görüştü
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, OSB'de yatırımcılarla görüştü
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, OSB'de yatırımcılarla görüştü

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Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin alt yapı yapım işi protokolü imzalandı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin alt yapı yapım işi protokolü imzalandı
Kaynak: İHA

Osman Hacıbektaşoğlu, İstihdam, Siirt, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, OSB'de yatırımcılarla görüştü - Son Dakika


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