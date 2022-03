Siirtli balıkçılar balığa ilgiden memnun - Son Dakika

Siirt'te vatandaşların balığa olan ilgisi, balıkçıları memnun etti.

Siirtli vatandaşların balığa ilgisinin arttığı belirtildi. Kent merkezinde yıllardır balık satışı yapan Veysi Kezer, vatandaşların etten çok balık çeşitlerine ilgi gösterdiğini ve balık tüketiminin her geçen gün arttığını söyledi. Kezer, "Balıkları günlük taze olarak getiriyoruz. Balığın hem lezzet hem de fiyat açısından ete göre çok uygundur. Balığın her türlüsü güzel ve sağlıklı. Vatandaş et yerine balığı tercih ediyor. Satışlardan oldukça memnunuz" dedi. - SİİRT