Silifke Çileği'nde Hasat Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silifke Çileği'nde Hasat Devam Ediyor

Silifke Çileği\'nde Hasat Devam Ediyor
17.06.2026 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde çilek hasadı sürerken kilogram fiyatı 25 lira olarak satışta.

Mersin'de yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Silifke çileği, hasadın sürdüğü tarlalarda kilogramı 25 liradan alıcı buluyor.

Silifke ilçesinde yaklaşık 20 bin dekarlık alanda üretilen çilekte hasat mesaisi devam ediyor.

Rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan meyve, sabahın erken saatlerinde tarım işçilerince toplanıyor.

Tarlada kilogramı 25 liradan alıcı bulan coğrafi işaret tescilli çilek, yurt içi ve dışına gönderiliyor.

Hasat yaylalarda sürecek

Çeltikli Mahallesi'ndeki üreticilerden Deniz Gürbüz, gazetecilere, hasat sezonunun verimli geçtiğini söyledi.

Seraların ardından açıkta yetiştirdikleri meyveleri topladıklarını belirten Gürbüz, "Şu anda ovadaki son hasatları gerçekleştiriyoruz. Sonraki süreçte hasat, kademeli olarak yayla bölgelerine kayacak. Bu sayede ilçemizde uzun hasat sezonu yaşanıyor." dedi.

Gürbüz, ilçede 40 ile 60 bin ton arasında çilek üretimi yapıldığını ifade ederek şöyle dedi:

"İlçemizde yetiştirilen çilekler iri yapısı, koyu rengi, aroması ve sertliğiyle dikkati çekiyor. Sert yapısı özellikle ihracat açısından büyük avantaj sağlıyor. Bu nedenle Silifke çileği dış pazarlarda yoğun talep görüyor. Üretilen çileklerin önemli kısmı Rusya, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri ile Türk Cumhuriyetleri'ne gönderiliyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İhracat, Ekonomi, Silifke, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Silifke Çileği'nde Hasat Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer’de AVM’de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı
Tır, otomobili metrelerce sürükledi Tır, otomobili metrelerce sürükledi
Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu
ABD ve İran, imzaları İsviçre’de atacak ABD ve İran, imzaları İsviçre'de atacak
Bir devir sona erdi Ochoa, Dünya Kupası’nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor Bir devir sona erdi! Ochoa, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki... 21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
13:17
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:16
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni
Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
12:56
Çok özel görüntüler Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
Çok özel görüntüler! Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 16:49:58. #7.13#
SON DAKİKA: Silifke Çileği'nde Hasat Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.