Silifke'de aşhaneden her gün yüzlerce kişiye sıcak yemek desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silifke'de aşhaneden her gün yüzlerce kişiye sıcak yemek desteği

Silifke\'de aşhaneden her gün yüzlerce kişiye sıcak yemek desteği
30.04.2026 09:45  Güncelleme: 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Silifke'de hizmete açtığı aşhane, günlük yaklaşık 500 kişiye sıcak yemek ulaştırırken, ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra kurs merkezi öğrencilerine de ücretsiz öğle yemeği desteği sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Silifke'de hizmete açtığı aşhane, günlük yaklaşık 500 kişiye sıcak yemek ulaştırırken, ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra kurs merkezi öğrencilerine de ücretsiz öğle yemeği desteği sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Silifke'de hizmete açtığı aşhane, sosyal belediyecilik anlayışıyla hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de öğrencilere destek oluyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren aşhanede hazırlanan yemekler, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezinde eğitim gören öğrencilere de ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

"Aşhanemizde günlük ortalama 500 kişilik yemek hazırlanıyor"

Silifke Aşhanesi Sorumlu Aşçısı İknur Kıca, aşhanenin 2025 yılı Aralık ayında hizmet vermeye başladığını belirterek, birçok farklı kesime yemek desteği sağlandığını söyledi. Aşhanede hazırlanan yemeklerin, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra, kurs merkezindeki öğrencilere de ulaştırıldığını ifade eden Kıca, "Aşhanemizde günlük 500 kişilik yemek çıkıyor. Hazırladığımız yemekleri, evinde yemeğini pişiremeyen yaşlı, hasta ve engelli ihtiyaç sahiplerine, kurs merkezinde bulunan öğrencilerimize ve taziyesi olan vatandaşlarımıza ilk gün destek yemeği olarak ikram ediyoruz" dedi.

Mahalle Mutfağında satışa sunulan yemeklerin de aşhanede pişirildiğini sözlerine ekleyen Kıca, "Öğleden sonraları, Camiikebir Mahallesi'nde bulunan Mahalle Mutfağımızda, aşhanemizde hazırlamış olduğumuz 3 çeşitten oluşan yemeğin satışını yapıyoruz. Ayrıca kış aylarında, sabahın erken saatlerinde hazırladığımız 500 kişilik '1 Ekmek 1 Çorba' hizmetini de veriyoruz. 2026 yılı Ramazan ayında ise ilk kez Silifke Aşhanemizde hazırladığımız 5 bin kişilik iftar yemeğini, farklı noktalarda vatandaşlarımıza ulaştırdık" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Silifke'de aşhaneden her gün yüzlerce kişiye sıcak yemek desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 09:47:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Silifke'de aşhaneden her gün yüzlerce kişiye sıcak yemek desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.