Silifke\'de Ejder Meyvesi Hasadı Başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde serada yetiştirilen ejder meyveleri hasat edildi.

İlçede yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla yaklaşık 150 dönümlük örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı.

Yurt dışında "Dragon Fruit", Türkiye'de "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, Çeltikçi Mahallesi'ndeki seralarda toplandı.

Boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilen ürünler, kilogramı 200 liradan satışa sunuluyor.

Üretici Taner Yılmaz, gazetecilere, 2 dönümlük serasından yaklaşık 9 ton rekolte beklediğini söyledi.

Ejder meyvesinin yetiştirme sürecinin zor olduğunu dile getiren Yılmaz, "Meyvenin bakımı zor ve meşakkatli ama bir o kadar da zevkli. Eğer iyi bakılırsa hasat, aralık ayının ikinci haftasına kadar devam ediyor. Bu yıl iyi fiyat ortalaması bekliyoruz. Şu anda hasat ettiğimiz ürünlerimizin kilogramını 200 liradan satıyoruz." dedi.