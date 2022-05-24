Simav'da 68 çiftçiye 897 bin TL hibe desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Simav'da 68 çiftçiye 897 bin TL hibe desteği

24.05.2022 14:47
Simav'da 68 çiftçiye 897 bin TL hibe desteği

Kütahya'nın Simav ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi çerçevesinde hibe programından yüzde 50 hibe almaya hak kazanan 68 çiftçi Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü ile sözleşme imzaladı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi çerçevesinde hibe programından yüzde 50 hibe almaya hak kazanan 68 çiftçi Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü ile sözleşme imzaladı.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan hibe sözleşme imzalama törenine Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Van Kaymakam Adayı İlyas Kılıç, Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, Güney Belediye Başkanı Ahmet Çavdar, Kütahya Tarım İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Zekeriya Korkmaz, Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner ve hibe desteği almaya hak kazanan çiftçiler katıldı.

Sözleşme imza töreninde bir konuşma yapan Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, "Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklenmesi çerçevesindeki müracaatları Bakanlığımız tarafından değerlendirilerek uygun görülen 5 üreticimize tohum ekim makinesi, 32 üreticimize tarım römorku, 5 üreticimize pulluk, 2 üreticimize ilaçlama makinesi, 3 üreticimize ceviz soyma makinesi, 2 üreticimize yem karma makinesi, 1 üreticimize süt soğutma tankı, 1 üreticimize slaj makinesi, 4 üreticimize çapa makinesi, 5 üreticimize rotovatör, 1 üreticimize rototiller, 6 üreticimize çayır biçme makinesi ve 1 üreticimize süt soğutma makinesi olmak üzere toplam 68 üreticimize 1 milyon 794 bin 214 TL değerindeki makine-ekipmana 897 bin 107 TL hibe desteği sağlanacaktır. Çiftçilerimizin hibe desteklerinden yararlanabilmeleri için hibe sözleşmesi imzalandı. Çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

Hibe sözleşme imzalama töreninde yaptığı konuşmada çiftçilerin ülkenin kalkınmasında, ekonominin büyümesinde, üretim ve verimliliğin artırılmasında önemli katkısının olduğunu dile getiren Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, "Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin her zaman yanındayız. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Ziraat Odası Başkanlığımızla birlikte üreticilerimize destek olmak için çalışıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Simav'da 68 çiftçiye 897 bin TL hibe desteği
Simav'da 68 çiftçiye 897 bin TL hibe desteği
Simav'da 68 çiftçiye 897 bin TL hibe desteği
YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Tarım, Simav, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Simav'da 68 çiftçiye 897 bin TL hibe desteği - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Evinde oturan genç kız başına isabet eden kurşunla öldü: Çok sayıda intihar mektubu bulundu
14:44 Günlük kiralık evin camından düşen Rabia'nın arkadaşı anlattı: Bu kız atlayacak dedim!
14:30 Lüks cipinin deposunu 2 bin 150 liraya dolduran Reynmen, ödediği tutara sitem etti! "Ben sadece benzin almak istemiştim"
14:26 CHP mitingine elinde terliğiyle katılan kağıt toplayıcının fotoğrafları tartışma konusu olmuştu: Nusret Güllü o fotoğrafların öyküsünü anlattı
14:04 Küçükçekmece'de DEAŞ'lı canlı bomba eylem hazırlığındayken yakalandı
13:35 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan teşhisin konduğu anı anlattı: Duyunca Buğra ile çok ağladık!
13:26 Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz
13:26 Özgür Özel açıkladı: CHP seçimden önce seçim tatbikatı yapacak
13:11 Definecilerin açtığı çukurda günlerdir aranan inek bulundu
13:06 Cinsel organının fotoğraflarını çeken kadın fenomen, mail adreslerini karıştırınca hayatının hatasını yaptığını anladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 14:57:29. #1.11#
SON DAKİKA: Simav'da 68 çiftçiye 897 bin TL hibe desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement