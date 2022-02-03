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Simav'da hububat ekili alalarda fonolojik gözlem çalışması - Son Dakika

Simav'da hububat ekili alalarda fonolojik gözlem çalışması

03.02.2022 11:01
Simav'da hububat ekili alalarda fonolojik gözlem çalışması

Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hububat ekili alanlarda fenolojik gözlem çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hububat ekili alanlarda fenolojik gözlem çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince Ahmetli köyümüzde uygulamış olduğumuz Altuğ ekmeklik buğday demonstrasyon kontrolü ve hububatlarda aylık fenolojik gözlem çalışmaları gerçekleştirilmiştir" denildi. (EFE-) - KÜTAHYA

Simav'da hububat ekili alalarda fonolojik gözlem çalışması
Simav'da hububat ekili alalarda fonolojik gözlem çalışması

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Hisarcık, Kütahya, Tarım, Simav, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Simav'da hububat ekili alalarda fonolojik gözlem çalışması - Son Dakika Ekonomi


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