Simav'da Jeotermal Sera OSB Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Simav'da Jeotermal Sera OSB Kuruluyor

Simav\'da Jeotermal Sera OSB Kuruluyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde jeotermal sera OSB kurulumu için 9 kuyu açılacak, üretim 2024'te başlıyor.

01.10.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde kurulum çalışmalarına başlanan ve gelecek yıl tamamlanması hedeflenen Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 9 jeotermal kuyu açılacak.

Açılacak kuyular için Simav Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı.

Seraların ısıtılmasını jeotermal enerjiden sağlayacak ve derinlikleri 700 ile 900 metre arasında olacak 7 kuyu üretim için, 2'si de reenjeksiyon amaçlı kullanılacak.

Kütahya Valisi Musa Işın, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanan OSB'nin üretime ve ekonomiye katkı sağlayacağını bildirdi.

Kütahya'da bir ilkin gerçekleşeceğini belirten Işın, "Bu sayede 1600 dekarlık alan halkımızın, çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hizmetine sunulacak. Simav Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Kütahya'da ilk olacak. İleride buna benzer OSB'ler için uygun yerlerimiz ve jeotermal kaynaklarımız bulunursa, diğer ilçelerimizde de bu çalışmaları yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Enerji, Tarım, Çevre, Simav, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Simav'da Jeotermal Sera OSB Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:51 Didim’de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
09:17 İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 20:11:58. #1.12#
SON DAKİKA: Simav'da Jeotermal Sera OSB Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement